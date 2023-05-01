"Ілон не впорався": у Путіна визнали використання Twitter для поширення пропаганди

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв стверджує, що перед Кремлем зараз стоїть інше важливе завдання — завдати поразки Україні, США та іншим "західним гн*дам".

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв визнав, що російське керівництво "цинічно використовувало Twitter для просування пропагандистських цілей". Про це він заявив у відповідь на прохання російського журналіста прокоментувати блокування його останнього запису в мережі мікроблогів, який опубліковано в Telegram.

"…обійдемося і без нього. Зрештою, це лише іноземна соцмережа, що діє на користь американського істеблішменту", — заявив Медведєв. Він також згадав, що Twitter "прогнувся під Держдепом" і що подібне вже траплялося з колишніми президентами — з Дональдом Трампом.

"Ілон явно не впорався з цим завданням, на жаль…" — сказав російський чиновник, додавши, що перед Кремлем зараз стоїть інше завдання — завдати всім розгрому.

Він згадав про українців (укронацистів, у термінології ексглави Кремля), США та їхніх союзників по НАТО, "враховуючи мерзенну Польщу та інших західних гн*д".

"Ми повинні повернути нарешті всі наші землі", — підсумував Медведєв поточні плани РФ.

Нагадаємо, що у зведенні ISW за 30 квітня військові дослідники дійшли висновку про те, що вторгнення російських військ в Україну замислювалося як особистий успіх Путіна, але тепер він шукає крайніх за військові провали.

Напередодні, 30 квітня, CNN повідомило, що Росія не готова до контрнаступу України, на що вказують події останніх трьох днів. Зокрема, одкровення керівника групи найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який спробував зняти із себе відповідальність за розгром російських військ ще до контрнаступу ЗСУ.