Маск завершив угоду з покупки Twitter і звільнив топменеджерів компанії, — ЗМІ

Купівля соціальної мережі коштувала засновнику SpaceX $44 млрд.

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Після кількох місяців юридичних суперечок американський мільярдер Ілон Маск завершив угоду на $44 млрд із купівлі соціальної мережі Twiiter. Взявши під контроль компанію, засновник SpaceX звільнив кількох топменеджерів Twitter, включаючи генерального директора Парага Агравала. Про це повідомляє видання Reuters.

Після покупки Ілон Маск у вже своїй соціальній мережі написав, що "пташка вільна".

Повідомляється, що угода завершилася 27 жовтня після хаотичної саги, яка почалася після того, як мільярдер оголосив про покупку компанії у квітні.

Звільнення топменеджерів

Незабаром після того, як Маск очолив Twitter, він звільнив кількох топменеджерів компанії:

генерального директора Парага Агравала;

головного фінансового директора Неда Сігала;

голову відділу правової політики, довіри та безпеки Віджая Гадде.

За інформацією журналістів, Агравал і Сігал перебували у штаб-квартирі Twitter у Сан-Франциско, коли угоду закрили. Після цього їх випровадили. Однак ні Twitter, ні Маск не підтвердили звільнення працівників.

Плани Ілона Маска на компанію

Очікується, що Маск поговорить безпосередньо зі співробітниками Twitter 28 жовтня. Попри внутрішнє замішання та низький моральний дух, пов'язані зі страхом перед звільненнями чи демонтажем культури та діяльності компанії, лідери Twitter цього тижня вітали прибуття Маска.

"Причина, через яку я придбав Twitter, полягає в тому, що для майбутнього цивілізації важливо мати загальну цифрову міську площу, де можна обговорювати широкий спектр переконань у здоровій манері, не вдаючись до насильства", — писав він у Twitter.

Він також спробував заспокоїти побоювання співробітників щодо великих звільнень, а також запевнив рекламодавців, що його колишня критика правил модерації контенту Twitter не зашкодить його привабливості.

Маск зазначив, що розглядає платформу як основу для створення "супердодатку", який пропонує від грошових переказів до покупок та замовлення таксі.

Як мільярдер купував Twitter?

Чутки про те, що Ілон Маск вирішив викупити соцмережу за $44 млрд, з'явилися наприкінці квітня. Тоді акціонери компанії мали отримати по $54,20 за акцію. Однак пізніше Маск повідомив, що має намір розірвати угоду, оскільки нібито не отримав від ради директорів компанії точних даних про фейкові облікові записи у Twitter.

Потім Twitter подав на Маска до суду у штаті Делавер, де зареєстровано компанію. Представники соціальної мережі вимагали, щоб він завершив покупку. Після несподіваної зміни думки Маска з наближенням дати суду суддя Делаверу дав обом сторонам термін до 28 жовтня для закриття угоди. Протягом усього часу Маск регулярно конфліктував з високопосадовцями Twitter, включаючи Агравала та Гадде.

Нагадаємо, 25 жовтня співробітники компанії Twitter виступили проти ініціативи Ілона Маска звільнити 75% персоналу. З 7500 осіб має залишитися лише близько 2000. Ще навесні бізнесмен заявляв, що штат компанії надто роздутий, крім того, у співробітників занадто "ліві погляди".

Раніше, 4 жовтня ЗМІ писали, що Маск відновив угоду щодо купівлі Twiiter, щоб уникнути суду через позов від компанії.