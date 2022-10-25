Співробітники Twitter виступили проти плану Маска звільнити 75% персоналу компанії

Американський бізнесмен повідомив, що має намір замінити або звільнити більшу частину співробітників. Із 7 500 осіб має залишитися лише приблизно 2 000.

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Співробітники компанії Twitter Inc. підготували відкритий лист, у якому висловлюють свій протест проти планів Ілона Маска звільнити 75% персоналу в разі купівлі соцмережі. Про це пише видання Time.

"План Ілона Маска звільнити 75% співробітників Twitter зашкодить здатності компанії обслуговувати публічну дискусію", — зокрема говориться в чернетці листа, з якою ознайомилися журналісти.

У компанії вважають, що такий крок підірве довіру користувачів інтернет-платформи і є безрозсудним.

Співробітники у листі вимагають, що Маск взяв на себе зобов'язання зберегти нинішню кількість персоналу в разі придбання Twitter. Серед іншого колектив просить не дискримінувати співробітників за їхніми політичними поглядами.

"Ми вимагаємо, щоб до нас ставилися з гідністю, а не як до пішаків у грі, в яку грають мільярдери", — наголошується в заяві.

Оскільки листа ще не опубліковано, поки невідомо, скільки співробітників компанії його підписали.

Як уточнюється, мільярдер до п'ятниці, 28 жовтня, має закрити угоду щодо купівлі компанії. Інакше він зіткнеться з поновленням розгляду справи у суді.

При цьому раніше, як повідомило видання The Washington Post, Маск сказав потенційним спонсорам, що має намір замінити або звільнити більшу частину співробітників після завершення угоди. Так, із 7,5 тис. людей має залишитися приблизно 2 тис. персоналу.

Ще навесні бізнесмен заявляв, що штат компанії надто роздутий, крім того, у співробітників занадто "ліві погляди".

Нагадаємо, Ілон Маск знову відкрив свою заявку на придбання компанії Twitter Inc. за первісною ціною пропозиції $54,20 за акцію. Офіс Twitter у Сан-Франциско заявив, що отримав листа і має намір закрити угоду за первісною ціною.