Уникнути суду: Маск відновив заявку на покупку Twitter за 44 млрд доларів, — Bloomberg

Офіс Twitter у Сан-Франциско відповів журналістам, що отримав листа відомого мільярдера, а тому збирається закрити угоду за первісною вартістю.

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Підприємець та мільярдер Ілон Маск знову відкрив свою заявку на придбання компанії Twitter Inc. за первісною ціною пропозиції $54,20 за акцію. Про це пише Bloobmerg.

Повідомляється, що Маск направив до Twitter спеціального листа. Офіс Twitter у Сан-Франциско заявив, що отримав листа і має намір закрити угоду за первісною ціною.

У виданні нагадали, що Маск кілька місяців хотів розірвати контракт на покупку Twitter. Документ було підписано ще у квітні. Однак тоді мільярдер засумнівався, оскільки вважав, що компанія ввела його в оману щодо своєї бази користувачів та поширеності у соціальній мережі ботів.

Зазначається, що Маск офіційно вийшов з угоди ще у липні. Тому компанія вирішила подати на нього до суду, щоб він таки здійснив покупку.

У матеріалі сказано, що перед засіданням суду в Делавері адвокати обох сторін закидали один одного повістками, спрямованими на отримання свідчень та доказів. Так, сторона Маска мала продемонструвати суду, що Twitter порушив умови угоди. А ось юристи Twitter стверджували, що Маск вирішив, що угода більше не вигідна йому економічно, а він лише виправдовувався через проблеми з ботами.

Раніше Фокус писав, що акціонери Twitter схвалили продаж соцмережі Ілону Маску. Акціонери погодилися на ціну $54,20 за акцію, хоча ще вчора акції торгувалися $42 за штуку. Це стало формальним завершенням спірної угоди.

Ще нагадаємо, що Маск запропонував закінчити війну в Україні на умовах РФ. Американський бізнесмен назвав 4 умови перемир'я з Росією, за якими Україна має стати нейтральною державою. При цьому, на його думку, острів був відданий нашій країні в результаті "помилки Хрущова".

Також повідомлялося, що Ілон Маск вперше показав у дії робота Tesla Optimus за $20 000. Tesla мріє перевершити андроїдів вартістю понад $100 тис. за допомогою ІІ, але спочатку Optimus потрібно навчитися ходити.