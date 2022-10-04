Избежать суда: Маск возобновил заявку на покупку Twitter за 44 млрд долларов, — Bloomberg

Офис Twitter в Сан-Франциско ответил журналистам, что получил письмо известного миллиардера, а потому собирается закрыть сделку по первоначальной стоимости.

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Предприниматель и миллиардер Илон Маск снова открыл свою заявку на приобретение компании Twitter Inc. по первоначальной цене предложения в $54,20 за акцию. Об этом пишет Bloobmerg.

Сообщается, что Маск направил в Twitter специально письмо. Офис Twitter в Сан-Франциско заявил, что получил письмо и намерен закрыть сделку по первоначальной цене.

В издании напомнили, что Маск несколько месяцев хотел разорвать контракт на покупку Twitter. Документ был подписан еще в апреле. Однако тогда миллиардер засомневался, так как посчитал, что компания ввела его в заблуждение относительно своей базы пользователей и распространенности в социальной сети ботов.

Отмечается, что Маск официально вышел из сделки еще в июле. Поэтому компания решила подать на него в суд, чтобы он все-таки осуществил покупку.

В материале сказано, что перед заседанием суда в Делавэре адвокаты обеих сторон закидали друг друга повестками, направленными на получение свидетельских показаний и улик. Так, сторона Маска должна была продемонстрировать суду, что Twitter нарушил условия сделки. А вот юристы Twitter утверждали, что Маск решил, что сделка больше не выгодна ему экономически, а он лишь оправдывался за счет проблемы с ботами.

Ранее Фокус писал, что акционеры Twitter одобрили продажу соцсети Илону Маску. Акционеры согласились на цену $54,20 за акцию, хотя еще вчера акции торговались по $42 за штуку. Это стало формальным завершением спорной сделки.

Еще напомним, что Маск предложил закончить войну в Украине на условиях РФ. Американский бизнесмен назвал 4 условия перемирия с Россией, по которым Украина должна стать нейтральным государством. При этом, по его мнению, полуостров был отдан нашей стране в результате "ошибки Хрущева".

Также сообщалось, что Илон Маск впервые показал в действии робота Tesla Optimus за $20 000. Tesla мечтает превзойти андроидов стоимостью более $100 тыс. при помощи ИИ, но сначала Optimus нужно научиться ходить.