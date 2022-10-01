Илон Маск впервые показал в действии робота Tesla Optimus за $20 000 (видео)

Tesla мечтает превзойти андроидов стоимостью более $100 тыс. при помощи ИИ, но сначала Optimus нужно научиться ходить.

Related video

1 октября генеральный директор компании Tesla впервые показал в действии два прототипа робота Optimus. Это произошло во время мероприятия Tesla AI Day 2022, которое транслировали на платформе YouTube.

Первый прототип Optimus вышел на сцену с "обнаженным" корпусом без внешних панелей. Он самостоятельно ходил на двух ногах, подобно человеку, махал публике рукой и даже танцевал в такт музыке. По словам Илона Маска, разработчики впервые пустили робота прогуляться без страхующих опор и опасались, что он может упасть. Глава Tesla с явным волнением наблюдал, как андроид шел к дальней части сцены.

В презентационном ролике компания показала, что уже умеет Optimus. Ему поручили выполнять разные типы задач: переносить коробки, поливать цветы, вытаскивать детали из оборудования. Кроме того показали, как робот видит мир от первого лица: алгоритмы компьютерного зрения определяют объекты и подсвечивают их разными цветами.

Второй прототип выглядит красивее и больше напоминает концепт, показанный Илоном Маском в прошлом году. Он получил более развитые руки с противостоящим большим пальцем, как у людей, при этом каждый палец имеет "две степени свободы", что позволяет ему брать любые предметы и взаимодействовать с ними.

Вот только эта модель не умеет ходить, поэтому помощники выкатили ее на специальной тележке. Робот способен двигать ногами в разные стороны и, по словам Илона Маска, должен научиться передвигаться самостоятельно через несколько недель. Гендиректор добавил, что первый, более ранний прототип содержит сторонние детали, но второй — полноценная разработка Tesla.

Сейчас инженеры работают над третьим поколением Optimus, который должен получить руки с 11 "степенями свободы", 28 актуаторов и батарею емкостью 2,3 кВт·ч для длительной работы без подзарядки (около суток). При этом они попытаются не превысить массу в 73 кг и добиться того, чтобы все датчики и механизмы сохраняли работоспособность после случайного падения лицом вниз.

[ + – ] Анонс следующего поколения робота Optimus Фото: Скриншот

Отдельно стоит остановиться на "мозге" Optimus. Судя по презентации, будущее поколение получит специальный чип от Tesla, поддерживающий Wi-Fi, LTE, воспроизведение аудио, системы безопасности и защиты. Андроида планируют оснастить искусственным интеллектом, который сейчас используют в системе автоматического управления электрокарами.

Именно "разум" должен стать главным преимуществом Optimus перед другими конкурентами на рынке. По словам Илона Маска, вскоре Tesla оптимизирует конструкцию, чтобы производить роботов миллионами. Их планируют продавать по $20 тыс. за единицу, тогда как стоимость других человекоподобных роботов превышает $100 тыс.

Илон Маск представил прототип робота от Tesla в августе 2021 года. По словам миллиардера, машина сможет выполнять опасную или рутинную работу, но будет слишком слабым, чтобы навредить людям.

Позже Илон Маск рассказал, как роботы Tesla могут спасти человечество. Главная проблема, которую призваны устранить андроиды — дефицит рабочей силы, снижающий темпы производства. Таким образом роботы смогут компенсировать падение рождаемости во всем мире.