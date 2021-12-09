"Цивилизация может рухнуть": Илон Маск хочет спасти человечество с помощью Tesla Bot

Андроиды способны заменить человеческий труд и устранить дефицит рабочей силы, который снижает темпы производства.

Генеральный директор компаний Tesla Илон Маск рассказал, как роботы-андроиды Tesla Bot помогут решить глобальные проблемы человечества. Он раскрыл подробности проекта во время онлайн-конференции, организованной The Wall Street Journal.

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По словам миллиардера, по всему миру не хватает рабочей силы, поэтому производителям необходимо оптимизировать валовую прибыль на одного сотрудника. Роботы с искусственным интеллектом смогут компенсировать нехватку рабочей силы, которая может привести к плачевным последствиям для всего человечества. Он пока не знает, когда удастся создать первых Tesla Bot.

"Они могут со временем полностью заменить человеческий труд. Основа экономики — труд. Людей не хватает. Я считаю, что одна из самых больших угроз для цивилизации — это низкая и стремительно падающая рождаемость. Если люди не начнут заводить больше детей, цивилизация рухнет", — подчеркнул Илон Маск во время интервью.

[ + – ] Интервью Илона Маска для The Wall Street Journal

Бизнесмен считает, что Tesla создает "наиболее продвинутый практический ИИ" для навигации в виде системы автопилота. Он сравнил автомобили с роботами на четырех колесах и предположил: такую же технологию можно перенести на андроидов.

"Чтобы получить гуманоидный объект, нам нужно разработать некоторые настраиваемые приводы и датчики — и по сути использовать Tesla Full Self-Driving и Autopilot или, вообще говоря, реальный навигационный ИИ для гуманоидного робота", — объяснил Илон Маск.

В августе Илон Маск представил концепт робота Tesla Bot с кодовым названием Optimus. Глава компании рассказал, что задачей андроида станет выполнение простой и рутинной работы вместо людей. Роботов намеренно планируют сделать слабыми и медленными, чтобы они не представляли серьезной угрозы для окружающих. Однако они смогут поднимать до 20 кг груза и удерживать 4,5 кг на вытянутых руках.

[ + – ] Презентация Tesla Bot

Недавно в Великобритании создали робота-гуманоида Ameca с очень реалистичным лицом. Благодаря продвинутому искусственному интеллекту машина умеет хорошо имитировать человеческую мимику, эмоции и жесты. Разработчики готовы продавать робота или сдавать в аренду для разных нужд. К примеру Ameca можно использовать для развлечения посетителей на мероприятиях.