Как человек: британцы создали робота-гуманоида с суперреалистичной внешностью (видео)

Бот Ameca научился имитировать человеческие мимику, жесты, а еще он умеет "кокетничать".

Британская компания Engineered Arts разработала робота-гуманоида под названием Ameca, который способен изображать человеческие эмоции. Как сообщает Interesting Engineering, благодаря новым достижениям в области искусственного интеллекта, новый робот научился воспроизводить человеческую мимику и жесты.

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В коротком видео компания демонстрирует своего самого продвинутого бота-гуманоида, который изначально был разработан как платформа для тестирования новых технологий роботостроения.

[ + – ] Ameca – это будущее лицо робототехники

Как утверждают разработчики, действиями робота управляет программа Python и желающие приобрести или арендовать робота могут его перепрограммировать под свои нужды. Например, его можно использовать на различных мероприятиях, для того чтобы он "кокетничал" с людьми, чтобы понравиться им.

Робот Ameca работает на базе операционной системы Tritium от Engineered Arts. Кстати, стоит отметить, что продукты Engineered Arts позволяют сторонним компаниям, занимающимся разработкой робототехники, тестировать свои модели.

Ameca может быть использован в качестве тестовой платформы для демонстрации достижений британских инженеров и для обмена опытом между разработчиками ИИ и алгоритмов машинного обучения, а также может быть арендован для проведения выставок в качестве хостесс или телевизионных дискуссий в прямом эфире — уже в качестве ведущего.

Модульная архитектура Ameca может быть использована для создания других роботов, поэтому рано или поздно, как утверждают в Engineered Arts, робот научится ходить.

Тем не менее, Ameca пока не может ходить – его нижняя часть практически не функционирует. Однако инженеры считают, что их детище создано не для ходьбы и прыжков – они уверены, что Ameca – "это будущее лицо робототехники".

Ранее Фокус сообщал о современном целевом использовании роботов в современном обществе. Многие страны инвестируют большие деньги в разработку новых решений в области ИИ и уже сейчас пользуются результатами. В качестве примера приведены применения технологий искусственного интеллекта в Китае Японии и ОАЭ.