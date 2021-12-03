Як людина: британці створили робота-гуманоїда із суперреалістичною зовнішністю (відео)

Робот Ameca навчився імітувати людські міміку, жести, а ще він вміє "кокетувати".

Британська компанія Engineered Arts розробила робота-гуманоїда під назвою Ameca, здатного зображати людські емоції. Як повідомляє Interesting Engineering, завдяки новим досягненням у галузі штучного інтелекту, новий робот навчився відтворювати людську міміку та жести.

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У короткому відео компанія демонструє свого просунутого бота-гуманоїда, який спочатку був розроблений як платформа для тестування нових технологій роботобудування.

[ + – ] Ameca – це майбутнє обличчя робототехніки

Як стверджують розробники, діями робота управляє програма Python і охочі придбати або орендувати робота можуть перепрограмувати його під свої потреби. Наприклад, його можна використовувати на різних заходах, щоб він "кокетував" з людьми, аби сподобатися їм.

Робот Ameca працює на базі операційної системи Tritium від Engineered Arts. До речі, варто зазначити, що продукти Engineered Arts дозволяють стороннім компаніям, що займаються розробкою робототехніки, тестувати свої моделі.

Ameca може бути використаний як тестова платформа для демонстрації досягнень британських інженерів та для обміну досвідом між розробниками ШІ та алгоритмів машинного навчання, а також може бути орендований для проведення виставок як хостес або телевізійних дискусій у прямому ефірі – вже як ведучий.

Модульна архітектура Ameca може бути використана для створення інших роботів, тому рано чи пізно, як стверджують в Engineered Arts, робот навчиться ходити.

Тим не менше, Ameca поки що не може ходити — його нижня частина практично не функціонує. Проте інженери вважають, що їхнє дітище створено не для ходьби та стрибків – вони впевнені, що Ameca – "це майбутнє обличчя робототехніки".

Раніше Фокус повідомляв про сучасне цільове використання роботів у суспільстві. Багато країн інвестують великі гроші в розробку нових рішень у галузі ШІ та вже зараз користуються результатами. Як приклад наведено застосування технологій штучного інтелекту в Китаї, Японії та ОАЕ.