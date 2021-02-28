Залізною рукою. Роботи виписують рецепти, виносять вироки і поєднують самотні серця

Як влади різних країн впроваджують в життя штучний інтелект.

Наприкінці 2020 року Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ШІ-технології можна буде залучити в роботу судової системи. Наприклад, на основі аналізу великих даних ШІ допоможе судді прийняти правильне рішення або організувати передачу справ від одного судді до іншого. Федоров впевнений, що ШІ навіть зможе замінити ряд міністерств, тому технологію можна буде використовувати як інструмент для прийняття рішень в уряді. Але поки Україна будує плани в цьому напрямку, в таких країнах, як Японія, КНР і ОАЕ штучний інтелект активно впроваджується у найрізноманітніші сфери соціального життя.

ОАЕ: ШІ виписує ліки і ловить порушників

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У 2017 році в уряді ОАЕ зʼявилася нова посада — міністр з питань штучного інтелекту. Її зайняв Омар Султан Олама, чия головна функція — залучення в країну стартапів, які розробляють технології машинного навчання і, звичайно ж, ШІ. В ОАЕ зробили це, тому що зрозуміли, що запаси нафти рано чи пізно вичерпаються, тому потрібні нові ресурси, які в майбутньому забезпечать безбідне існування громадян.

Згідно зі стратегією впровадження високих технологій, розпланованій до 2071 року (саме цього року держава відзначатиме свій 100-річний ювілей), міністр Олама повинен зосередитися на підвищенні ефективності роботи уряду і поліпшення якості життя людей. За три роки він домігся разючих результатів.

[ + – ] Омар Султан Олама, міністр з питань штучного інтелекту ОАЕ, 31 рік

Наприклад, запустив смарт-сервіс Saad, який консультує підприємців з різних питань. Він радить, як вести бізнес, правильно зареєструвати компанію, товарний знак, як оформити патент або отримати ліцензію.

Також Олама протестував в Дубаї фармацевтичну смарт-послугу, коли робот-аптекар самостійно підбирає необхідні ліки. При цьому він не вимагає рецепта від покупця, оскільки лікарі відправляють документи йому в електронному вигляді. З його подачі Агентство охорони здоровʼя Дубая почало використовувати нейромережу для виявлення очних захворювань — ШІ, вивчив десятки тисяч знімків сітківки ока, безпомилково ставить діагноз і допомагає офтальмологам.

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А в дубайському аеропорту міністр впровадив систему розпізнавання осіб, яка допомагає виявляти злочинців. Також можливостями нейромережі користуються в Головному управлінні цивільної авіації для управління повітряним рухом. Штучний інтелект проник навіть в школи Абу-Дабі, де спеціальна система адаптує всі уроки індивідуально під кожного школяра.

З квітня 2020 року, у розпал пандемії, міністр призначив ШІ на службу в поліцію Дубая. Завдання технології — визначити, чи має право громадянин, який перебуває за кермом, на пересування. Справа у тому, що під час карантину їздити в авто дозволялося лише тим, у кого були відповідний дозвіл і поважна причина. Якщо ні першого, ні другого не було, порушнику виписувався штраф. У планах міністра до 2030 року перевести 25% транспорту на безпілотне управління.

Китай: ШІ вершить правосуддя

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На початку 2019 року в проміжному народному суді №2 Шанхая вперше в історії юриспруденції офіційно засідав Його Честь суддя "Система 206". Під час розгляду на спеціально встановлений монітор ШІ виводив всі дані, зібрані під час слідства, а також перекладав у текст показання позивача, відповідача та свідків, яких опитували суддя, прокурор і адвокат. Технологія, залучена під час розгляду справи про грабіж і вбивство, точно переводила звуки в символи і безпомилково розрізняла відповіді позивача і відповідача. "Хоча справа була складною, "Система 206" представила докази всебічно і зрозуміло", — прокоментували представники суду роботу електронного асистента.

Уряд Японії інвестує в сервіси знайомств, які працюють на базі штучного інтелекту, щоб люди могли знаходити собі партнерів, створювати сім'ї та, як наслідок, підвищувати народжуваність

Сьогодні "Система 206" працює в судах кількох китайських міст. Якщо так піде і далі, з часом ШІ зможе замінити собою суддів нижчестоячих судів. Це питання у 2020 році широко обговорювався на конференції Міжнародної асоціації юристів. Як заявляє професор університету Ньюкасла Таня Сурдин, у майбутньому рішення щодо простих цивільних справ прийматимуть ШІ-системи, а не люди, однак повноцінно залучити ШІ в сімейну та кримінальну сфери навряд вийде. Сурдин додає, що найпопулярнішим виявиться "асистент судді" на базі ШІ, який створюватиме шаблони рішень для суддів і допомагати в зборі інформації.

У тому ж 2019 року в Пекінському суді зʼявилася нова співробітниця — робот-суддя, яка створила і курує роботу онлайн-центру обслуговування судових розглядів. Її прототипом стала реальна колега. На відміну від справжньої судді, робот-суддя виконує тільки рутинні нескладні завдання. Голова суду Чжан Вень підкреслює, що завдання робота — не замінювати співробітників, а полегшити їм роботу і зробити державні послуги ефективнішими і доступнішими.

Японія: ШІ підвищує народжуваність

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В Японії демографічна проблема — в країні дуже багато самотніх людей, через що народжуваність падає, нація старіє, велике кількість самогубств. І все це через відсутність особистого життя. Нещодавно уряд країни навіть запровадив нову посаду — міністр з боротьби із самотністю, а наприкінці 2020 року оголосив про те, що активніше використовуватиме ШІ для того, щоб сприяти підвищенню народжуваності. Звучить це дивно, але суть ініціативи проста: влада стане фінансувати сервіси знайомств, які працюють на базі ШІ і машинного навчання. Першопочатково планують витратити $19 млн.

Так, з 2021 року до місцевих бюджетів надходитимуть додаткові кошти на створення нових або розвиток існуючих продуктів, що використовують інтелектуальні системи для пошуку партнерів. У японському уряді вважають, що ШІ-додаток зможе швидше і точніше підібрати ідеальну пару.

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Працюватиме смарт-мережа знайомств наступним чином: в кожній з префектур Японії функціонуватиме власний сервіс знайомств. У ньому реєструватимуться місцеві жителі, заповнюючи докладні анкети, що складаються з безлічі критеріїв. ШІ-системи кожного з сервісів проаналізують отримані дані і на їх основі запропонують користувачам найбільш відповідних кандидатів.

Уряд сподівається, що фінансування сервісів знайомств допоможе вивести технологію на новий рівень і вона знаходитиме людям пару, аналізуючи зокрема такі фактори, як хобі, життєві погляди, музичні та літературні смаки, уподобання в їжі, одязі тощо. Інакше населення Японії може скоротитися зі 128 млн (у 2017 році) до 53 млн до кінця XXI століття.

Щоправда, ініціативу критикують. На думку антрополога Сачіко Хорігучи з Університету Темпл, влада неправильно визначила корінь проблеми. Вчений вважає, що перш за все держава повинна допомогти молоді, яка недостатньо заробляє. Вона зазначає: "Якщо у тебе мало грошей, ти не зможеш утримувати сімʼю".