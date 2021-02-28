Железной рукой. Роботы выписывают рецепты, выносят приговоры и соединяют одинокие сердца

Как власти разных стран внедряют в жизнь искусственный интеллект.

В конце 2020 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития искусственного интеллекта. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ­ИИ-технологии можно будет задействовать в работе судебной системы. К примеру, на основе анализа больших данных ИИ поможет судье принять правильное решение или организовать передачу дел от одного судьи к другому. Федоров уверен, что ИИ даже сможет заменить ряд министерств, так что технологию можно будет использовать в качестве инструмента для принятия решений в правительстве. Но пока Украина строит планы в этом направлении, в таких странах, как Япония, КНР и ОАЭ искусственный интеллект активно внедряется в самые разные сферы социальной жизни.

ОАЭ: ИИ выписывает лекарства и ловит нарушителей

[ + – ] Робот-фармацевт легко справится с поиском и отпуском лекарств в аптеке

В 2017 году в правительстве ОАЭ появилась новая должность — министр по искусственному интеллекту. Ее занял Омар Султан Олама, чья главная функция — привлечение в страну стартапов, разрабатывающих технологии машинного обучения и, конечно же, ИИ. В ОАЭ сделали это, потому что поняли, что запасы нефти рано или поздно иссякнут, так что нужны новые ресурсы, которые в будущем обеспечат безбедное существование граждан.

Согласно стратегии внедрения высоких технологий, распланированной до 2071 года (именно в этом году государство будет отмечать свой 100-летний юбилей), министр Олама должен сосредоточиться на повышении эффективности работы правительства и улучшении качества жизни людей. За три года он добился впечатляющих результатов.

[ + – ] Омар Султан Олама, министр по искусственному интеллекту ОАЭ, 31 год

Например, запустил смарт-сервис Saad, консультирующий предпринимателей по разным вопросам. Он советует, как вести бизнес, правильно зарегистрировать компанию, товарный знак, как оформить патент или получить лицензию.

Также Олама протестировал в Дубае фармацевтическую смарт-услугу, когда робот-аптекарь самостоятельно подбирает необходимые лекарства. При этом он не требует рецепта от покупателя, так как врачи отправляют документы ему в электронном виде. С его подачи Агентство здравоохранения Дубая начало использовать нейросеть для выявления глазных заболеваний — ИИ, изучивший десятки тысяч снимков сетчатки глаза, безошибочно ставит диагноз и помогает офтальмологам.

Важно

На побегушках у машин. Станет ли компьютер вашим следующим боссом

А в Дубайском аэропорту министр внедрил систему распознавания лиц, которая помогает выявлять преступников. Также возможностями нейросети пользуются в Главном управлении гражданской авиации для управления воздушным движением. Искусственный интеллект проник даже в школы Абу-Даби, где специальная система адаптирует все уроки индивидуально под каждого школьника.

С апреля 2020 года, в разгар пандемии, министр определил ИИ на службу в полицию Дубая. Задача технологии — определить, имеет ли право гражданин, находящийся за рулем, на передвижение. Дело в том, что во время карантина ездить в авто позволялось лишь тем, у кого были соответствующее разрешение и уважительная причина. Если ни первого, ни второго не было, нарушителю выписывался штраф. В планах министра к 2030 году перевести 25% транспорта на беспилотное управление.

Китай: ИИ вершит правосудие

[ + – ] Робот в китайском суде выносит приговор по делу о грабеже и убийстве

В начале 2019 года в промежуточном народном суде №2 Шанхая впервые в истории юриспруденции официально заседал Его Честь судья "Система 206". В ходе разбирательства на специально установленный монитор ИИ выводил все данные, собранные в ходе следствия, а также переводил в текст показания истца, ответчика и свидетелей, которых опрашивали судья, прокурор и адвокат. Технология, задействованная во время рассмотрения дела о грабеже и убийстве, точно переводила звуки в символы и безошибочно различала ответы истца и ответчика. "Хотя дело было сложным, "Система 206" представила доказательства всесторонне и понятно", — прокомментировали представители суда работу электронного ассистента.

Правительство Японии инвестирует в сервисы знакомств, работающие на базе искусственного интеллекта, чтобы люди могли находить себе партнеров, создавать семьи и, как следствие, повышать рождаемость

Сегодня "Система 206" работает в судах нескольких китайских городов. Если так пойдет и дальше, со временем ИИ сможет заменить собой судей нижестоящих судов. Этот вопрос в 2020 году широко обсуждался на конференции Международной ассоциации юристов. Как заявляет профессор университета Ньюкасла Таня Сурдин, в будущем решения по простым гражданским делам будут принимать ИИ-системы, а не люди, однако полноценно задействовать ИИ в семейной и криминальной сферах вряд ли получится. Сурдин добавляет, что наиболее популярным окажется "ассистент судьи" на базе ИИ, который будет создавать шаблоны решений для судей и помогать в сборе информации.

В том же 2019 году в Пекинском суде появилась новая сотрудница — робот-судья, создавшая и курирующая работу онлайн-центра обслуживания судебных разбирательств. Ее прототипом стала реальная коллега. В отличие от настоящей судьи, робот-судья выполняет только рутинные несложные задания. Председатель суда Чжан Вэнь подчеркивает, что задача робота — не заменять сотрудников, а облегчить им работу и сделать государственные услуги более эффективными и доступными.

Япония: ИИ повышает рождаемость

[ + – ] Служба знакомств: смарт-сервис, супервостребованный в Японии

В Японии демографическая проблема — в стране очень много одиноких людей, из-за чего рождаемость падает, нация стареет, велико количество самоубийств. И все это из-за отсутствия личной жизни. Недавно правительство страны даже ввело новую должность — министр по борьбе с одиночеством, а в конце 2020 года объявило о том, что будет активнее использовать ИИ для того, чтобы способствовать повышению рождаемости. Звучит это странно, но суть инициативы проста: власть станет финансировать сервисы знакомств, работающие на базе ИИ и машинного обучения. На первых порах планируют потратить $19 млн.

Так, с 2021 года в местные бюджеты будут поступать дополнительные средства на создание новых или развитие существующих продуктов, использующих интеллектуальные системы для поиска партнеров. В японском Кабмине считают, что ИИ-приложение сможет быстрее и точнее подобрать идеальную пару.

Важно

Разрабы. Кто создает электронных гуманоидов: хирургов и исследователей, способных заменить людей

Работать смарт-сеть знакомств станет следующим образом: в каждой из префектур Японии будет функционировать собственный сервис знакомств. В нем будут регистрироваться местные жители, заполняя подробные анкеты, состоящие из множества критериев. ИИ-системы каждого из сервисов проанализируют полученные данные и на их основе предложат пользователям наиболее подходящих кандидатов.

Правительство надеется, что финансирование сервисов знакомств поможет вывести технологию на новый уровень и она будет находить людям пару, анализируя в том числе такие факторы, как хобби, жизненные взгляды, музыкальные и литературные вкусы, предпочтения в еде, одежде и пр. Иначе население Японии может сократиться со 128 млн (в 2017 году) до 53 млн к концу XXI века.

Правда, инициативу критикуют. По мнению антрополога Сачико Хоригучи из Университета Темпл, власть неправильно определила корень проблемы. Ученая считает, что прежде всего государство должно помочь молодежи, которая недостаточно зарабатывает. Она отмечает: "Если у тебя мало денег, ты не сможешь содержать семью".