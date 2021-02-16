На побегушках у машин. Станет ли компьютер вашим следующим боссом

Эксперты в сфере труда и передовых технологий проанализировали эффективность искусственного интеллекта на руководящих постах.

Некоторым идея о том, что искусственный интеллект может занять место руководителя компании или отдела может прийтись по вкусу. Других же она до жути испугает, так как сценарий с восстанием машин покажется вполне реальным, пишет ВВС.

И первый, и второй тип людей игнорируют тот факт, что человечество уже подчиняется командам машин даже не задумываясь об этом.

Старший партнер консалтинговой сети Deloitte и консультант в вопросах будущего работы Джефф Шварц приводит пример из повседневной жизни, о котором мало кто задумывается.

"Раньше роль светофора выполнял человек, который стоял на дороге и направлял машины. Совершенно очевидно, что теперь эту функцию выполняет машина, и она становится умнее. Теперь к светофорам подключают к ИИ, чтобы они могли лучше реагировать на уровни трафика", – говорит Шварц.

Кажется, что люди готовы выполнять приказы машин в некоторых четко определенных ситуациях. Однако в последнее время люди все чаще получают приказы от машин и на своей работе. И эксперты утверждают, что таких случаев будет становиться все больше и больше.

Например, служба такси Uber. В их офисе нет мужчин или женщин, которые бы принимали и передавали заказы водителям. Это происходит автоматически с помощью программной системы компании.

Бизнес-психолог из Университетского колледжа Лондона Томас Чаморро-Премузич отмечает, что Uber делает это для большей эффективности своих услуг, но существуют и другие преимущества.

"Приложение Uber не ориентировано на кого-то конкретного: клиента или водителя. Приложение не оценивает людей по речи, интонации или другим характеристикам. Все дело в производительности. Вы можете увидеть, как технологии сделают мир труда более меритократическим, сосредотачивая больше внимания на содержании и меньше на внешних факторах", – говорит Чаморро-Премузич.

"Компании, которые смогут это сделать, превзойдут своих конкурентов и будут лучше работать", – подчеркивает бизнес-психолог.

Значит, людям не о чем беспокоиться, если ими будет руководить босс-компьютер? Основатель консалтинговой компании FutureScape 248 и аналитик тенденций в сфере труда Шивви Джервис говорит, что все не так однозначно.

"Главное предостережение заключается в том, что нам необходим этический надзор за ИИ, способным принимать решения. Система, не имеющая такого надзора, будет представлять реальную угрозу", – говорит Джервис.

В секторе розничной торговли Amazon все чаще используется система ИИ для управления и контроля персонала на складах компании. Это привело к случаям переутомления сотрудников, которые Amazon неоднократно отвергала. В компании заявляли, что если ИИ замечает недостаточную эффективность сотрудника, то он или она получают дополнительную поддержку и помощь со стороны коллег-людей.

Программное обеспечение с участием ИИ, которое одновременно ставит задачи и проверяет персонал колл-центра, также подвергалось критике за то, что оно слишком требовательно и несправедливо.

По словам Джервиса, поскольку ИИ все чаще используется для мониторинга персонала, большой вопрос будет заключаться в том, будет ли последнее слово за компьютером при увольнении сотрудников в период экономического спада.

"Человек-руководитель скорее всего, не уволит подчиненного с двумя детьми, если в семье низкий ежемесячный доход. Или же решит, что у другого сотрудника больше связей и ему будет гораздо проще встать на ноги. Программное обеспечение, даже если ему задают подобные вопросы, не может мыслить таким образом", – говорит эксперт.

Старший научный сотрудник в области ИИ в Оксфордском университете Сандра Вахтер подчеркивает, что большинство людей ошибочно представляют себе роботов-начальников, которые будут стоять над ними целый день.

"Вместо этого, определенные задачи руководства, касающиеся сотрудников, уже выполняются с помощью компьютерных алгоритмов", – говорит Вахтер.

Например, фоновые приложения уже отслеживают работу людей – количество звонков, отправленные электронные письма, посещенные веб-сайты и перерывы на обед.

"Эти данные можно использовать, чтобы потом определить, какую зарплату устанавливать или как продвигать по службе. Меня больше беспокоит, используются ли эти алгоритмы для прогнозирования вещей, для которых они не предназначены. Например, каким должен быть хороший работник", – отмечает исследовательница из Оксфорда.

Профессор Чаморро-Премузич говорит, что несмотря на опасения по поводу ИИ-начальников, важно помнить, что многие люди – ужасные руководители среднего звена.

"Машине будет сложно превзойти лучших из лучших, но ИИ может оказать лучшей альтернативой действительно плохому боссу", – заявляет Чаморро-Премузич.

Профессор Вахтер добавляет к этому, что боссов-людей "ни в коем случае нельзя рассматривать как золотой стандарт".

По словам Шварца, он надеется на то, что ИИ-руководители помогут своим коллегам-людям улучшить производительность. Например, компьютеры смогут делать больше скучных вещей – компилировать, ставить простые задачи, выполнять начальный мониторинг производительности.

В это же время, люди смогут сосредоточиться на том, чтобы стать лучшими руководителями своих команд.