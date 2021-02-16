На побігеньках у машин. Чи стане комп'ютер вашим наступним босом

Експерти у сфері праці та передових технологій проаналізували ефективність штучного інтелекту на керівних постах.

Деяким ідея про те, що штучний інтелект може зайняти місце керівника компанії або відділу може припасти до смаку. Інших вона до жаху злякає, оскільки сценарій з повстанням машин здасться цілком реальним, пише ВВС.

І перший, і другий тип людей ігнорують той факт, що людство вже підпорядковується командам машин навіть не замислюючись про це.

Старший партнер консалтингової мережі Deloitte і консультант у питаннях майбутньої роботи Джефф Шварц наводить приклад з повсякденного життя, про який мало хто замислюється.

"Раніше роль світлофора виконував чоловік, який стояв на дорозі і направляв машини. Цілком очевидно, що тепер цю функцію виконує машина, і вона стає розумнішою. Тепер до світлофорів підключають до ШІ, щоб вони могли краще реагувати на рівні трафіку", — говорить Шварц .

Здається, що люди готові виконувати накази машин у деяких чітко визначених ситуаціях. Однак останнім часом люди все частіше отримують накази від машин і на своїй роботі. Експерти стверджують, що таких випадків буде ставати все більше й більше.

Наприклад, служба таксі Uber. В їхньому офісі немає чоловіків або жінок, які б брали та передавали замовлення водіям. Це відбувається автоматично за допомогою програмної системи компанії.

Бізнес-психолог з Університетського коледжу Лондона Томас Чаморро-Премузіч зазначає, що Uber робить це для більшої ефективності своїх послуг, але існують й інші переваги.

"Додаток Uber не орієнтований на когось конкретного: клієнта чи водія. Додаток не оцінює людей по мові, інтонації чи іншому розумінні. Вся справа у продуктивності. Ви можете побачити, як технології зроблять світ роботи мерітократичнішим, зосереджуючи більше уваги на змісті і менше на зовнішніх факторах", — говорить Чаморро-Премузіч.

"Компанії, які зможуть це зробити, перевершать своїх конкурентів і краще працюватимуть", — підкреслює бізнес-психолог.

Отже, людям нема про що турбуватися, якщо ними керуватиме бос-компʼютер? Засновник консалтингової компанії FutureScape 248 і аналітик тенденцій у сфері праці Шівві Джервіс каже, що все не так однозначно.

"Головне застереження полягає у тому, що нам необхідний етичний нагляд за ШІ, здатним приймати рішення. Система, яка не має такого нагляду, представлятиме реальну загрозу", — говорить Джервіс.

У секторі роздрібної торгівлі Amazon все частіше використовується система ШІ для управління та контролю персоналу на складах компанії. Це призвело до випадків перевтоми співробітників, які Amazon неодноразово відкидала. У компанії заявляли, що якщо ШІ зауважує недостатню ефективність співробітника, то він або вона отримують додаткову підтримку і допомогу з боку колег-людей.

Програмне забезпечення за участю ШІ, яке одночасно ставить завдання і перевіряє персонал кол-центру, також було піддано критиці за те, що воно занадто вимогливе та несправедливе.

За словами Джервіс, оскільки ШІ все частіше використовується для моніторингу персоналу, питання полягатиме у тому, чи буде останнє слово за компʼютером при звільненні співробітників у період економічного спаду.

"Людина-керівник швидше за все, не звільнить підлеглого з двома дітьми, якщо в родині низький щомісячний дохід. Або ж вирішить, що в іншого співробітника більше звʼязків і йому буде набагато простіше встати на ноги. Програмне забезпечення, навіть якщо йому ставлять подібні питання, не може мислити таким чином", — говорить експерт.

Старший науковий співробітник в галузі ШІ в Оксфордському університеті Сандра Вахтер підкреслює, що більшість людей помилково уявляють собі роботів-начальників, які стоятимуть над ними цілий день.

"Замість цього, певні завдання керівництва, що стосуються співробітників, вже виконуються за допомогою компʼютерних алгоритмів", — говорить Вахтер.

Наприклад, фонові програми вже відстежують роботу людей — кількість дзвінків, відправлені електронні листи, відвідані веб-сайти і перерви на обід.

"Ці дані можна використовувати, щоб потім визначити, яку зарплату встановлювати або як просувати по службі. Мене більше турбує, чи використовуються ці алгоритми для прогнозування речей, для яких вони не призначені. Наприклад, яким повинен бути хороший працівник", — зазначає дослідниця з Оксфорда.

Професор Чаморро-Премузіч каже, що незважаючи на побоювання з приводу ШІ-начальників, важливо памʼятати, що багато людей — жахливі керівники середньої ланки.

"Машині буде складно перевершити кращих з кращих, але ШІ може стати кращою альтернативою справді поганого боса", — заявляє Чаморро-Премузіч.

Професор Вахтер додає до цього, що босів-людей "у жодному випадку не можна розглядати як золотий стандарт".

За словами Шварца, він сподівається на те, що ШІ-керівники допоможуть своїм колегам-людям поліпшити продуктивність. Наприклад, компʼютери зможуть робити більше нудних речей — компілювати, ставити прості завдання, виконувати початковий моніторинг продуктивності.

Водночас, люди зможуть зосередитися на тому, щоб стати кращими керівниками своїх команд.