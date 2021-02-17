Разрабы. Кто создает электронных гуманоидов: хирургов и исследователей, способных заменить людей

Уже сегодня андроиды читают лекции, играют в кино, осваивают Марс и получают гражданство. Кто их этому научил?

Cегодня никого не удивишь новостями об испытаниях летающих беспилотных такси, о запуске в крупных городах службы роботов-курьеров, обеспечивающих бесконтактную доставку, и продаже бытовой робототехники, помогающей справиться с домашней рутиной. Искусственный интеллект, красиво "упакованный" в белый пластик и оснащенный дисплеем, изображающим мимику, вход во многие дома, офисы, складские помещения, а на фабриках и заводах конвейерное производство без них просто остановилось бы.

Хорошо это или плохо, но факт остается фактом: роботы проникают во все сферы нашей жизни, и к 2030 году из-за этого в одной только Японии число рабочих мест сократится на 2,4 млн (данные Исследовательского института Mitsubishi). Поэтому знакомим вас с несколькими компаниями и инженерами, благодаря которым робототехника становится востребованной, незаменимой и даже горячо любимой.

Хироси Исигуро: "папа" роботов-гуманоидов

Один из самых известных человекоподобных роботов сегодня — это София, созданная американо-гонконгской компанией Hanson Robotics. Ее спроектировали таким образом, чтобы она училась и адаптировалась к поведению людей, работала с ними. В 2017 году София даже умудрилась получить гражданство и теперь является подданной Саудовской Аравии. Но ни ее, ни подобных ей роботов-гуманоидов не было бы, если бы не японский ученый и робототехник Хироси Исигуро. Именно он задает тон в сфере проектирования андроидов.

В 2005 году ученый создал робота-секретаря себе в помощь. Вроде бы ничего удивительного для человека, специализирующегося в роботостроении, однако его проект стал прорывом, потому что робот был очень похож на живого человека. Год спустя Хироси Исигуро снова всех удивил, презентовав робота, который был его собственной копией, — Geminoid HI-1.

"Я профессор Осакского университета и теперь могу отправлять вместо себя читать лекции копию-андроида — все равно подмены практически никто не заметите, — шутит Исигуро.

[ + – ] Geminoid HI-1 - точная копия своего создателя

Geminoid HI-1 не только похож как две капли воды на своего создателя, но способен полностью заменить его: робот действительно читал лекции для студентов Осакского университета, когда профессор Исигуро отсутствовал. А еще он действительно имеет частичку ученого — его волосы, хотя кожей ему служит силиконовый каучук.

В одном из интервью ученый также рассказал, что создал робота-певицу по заказу одной состоятельной китаянки, которая попросила сделать для нее свою точную копию. Идея состоит в том, что пока робот участвует в изнурительных концертах и турне, его владелица пожинает плоды популярности, раздавая интервью и снимаясь для глянцевых журналов.

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"Разработка и изготовление одного робота стоит примерно $100 тыс. Но это изменится, ведь когда-то автомобили, компьютеры и мобильные телефоны тоже были очень дорогими, а сегодня каждый может позволить себе если не авто, то уж точно смартфон", — рассуждает японский ученый.

Робот-певица из Китая — не единственная электронная артистка. В 2020-м мир облетела новость о том, что робот-гуманоид Эрика, спроектированный Хироси Исигуро, сыграет в кино (бюджет фильма — $70 млн).

"Уверен, что лет через 10 большинство людей будут иметь роботов-помощников. И жизнь без них уже невозможно будет представить, как сейчас мы не можем представить ее без ноутбуков и смартфонов", — резюмирует Хироси Исигуро.

Boston Dynamics: Конструкторы самых совершенных робоконечностей

В декабре 2020-го Сеть взорвал танец роботов Atlas, Handle и Spot. Их создали инженеры и программисты из компании Boston Dynamics. И если вы ничего не слышали об этой компании, то их робота-собаку Spot видели наверняка. Недавно ее командировали исследовать Чернобыльскую зону, а после модификации с прокачанной системой искусственного интеллекта готовят к заброске на Марс, чтобы собрать там как можно больше данных об этой планете.

[ + – ] Танцующие роботы - видео, которое облетело весь мир

Однако мало кому известно, что полюбившийся нам робопес появился благодаря робототехнику Марку Райберту и Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Да-да, у истоков робота-исследователя стояли военные. В 2005 году Boston Dynamics, основанная Райбертом, получила заказ от DARPA разработать прототип вспомогательного роботизированного транспорта для сухопутных войск, способный передвигаться по сильнопересеченной местности. Так появился первый робопес BigDog, который был в состоянии переносить до 150 кг груза со скоростью до 6,4 км/ч и преодолевать уклон до 35°.

[ + – ] Робопес - создание Boston Dynamics

Ученым и военным пришлись по вкусу ходовые способности устройства. Позже в Boston Dynamics принялись усовершенствовать модель, выпустив более легкого и маневренного робопса по кличке Spot, который может освоить любую местность с помощью стереокамер с углом обзора 360°.

Затем были созданы супербыстрый Cheetah (максимальная скорость — 45 км/ч), мини-робот для исследований LittleDog и шестиногий RiSE, способный карабкаться по стенам, деревьям и оградам. Венцом творения стал двуногий робот, созданный для испытаний средств индивидуальной защиты. Его антропоморфные способности поражают, потому что он двигается в точности как человек. Имя ему PETMAN, но его прототипом была не обезьяна, а робособака BigDog.

Недавно SoftBank, нынешний владелец Boston Dynamics, продал компанию южнокорейскому автоконцерну Hyundai за $921 млн. Говорят, что в Hyundai хотят разработать автомобиль-доставщик и автомобиль-спасатель, которые смогут трансформировать колеса в ноги, как у BigDog, чтобы преодолеть препятствия в виде ступеней, бездорожья и даже руин.

Удаленная хирургия с элементами VR: Vicarious Surgical

Роботизация хирургии — относительно молодое направление, берущее начало в 1985 году, когда канадские ученые презентовали и использовали на практике электронного помощника Arthrobot. Он помогал в манипулировании и позиционировании ноги пациента по голосовой команде. В течение года с его участием провели более 60 артроскопических хирургических процедур. Как говорится, дальше — больше, и сегодня мы имеем технологии, позволяющие проводить сложные операции на расстоянии.

Один из лидеров виртуализации и роботизации хирургии — Vicarious Surgical из Чарльзтауна (штат Массачусетс, США). Эта компания была основана семь лет назад выпускниками Массачусетского технологического института Адамом Саксом и Сэмми Халифой. С тех пор разработчики занимаются миниатюризацией хирургической робототехники, а также внедрением VR-технологий во все процессы.

[ + – ] Роботы-хирурги - это нормально

Например, надев гарнитуру виртуальной реальности Oculus Rift, опытный врач может не только управлять действиями робота, но видеть человеческое тело изнутри, т. к. робот оснащен камерами. Операция проходит таким образом: доктор устанавливает связь с роботом посредством специального программного обеспечения и VR-гарнитуры. Потом по его команде делается небольшой разрез, например, брюшной полости. Датчики и камеры фиксируют все, что происходит внутри тела пациента, и эту картинку хирург видит в формате 3D. Управляя на расстоянии движениями робота и контролируя все процессы, врач может прооперировать пациента, находясь в сотнях километров от него. Главное условие — интернет-соединение отличного качества.

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Летом 2020 года Vicarious Surgical привлекла $13,2 млн инвестиций. Эти средства помогут разработать и коммерциализировать продукт, который будет применяться в малоинвазивной хирургии, где область вмешательства в организм и степень травмирования тканей минимальны. Основная цель основателей и инвесторов Vicarious Surgical состоит в том, чтобы снизить стоимость сложных операций с доступом к лучшим хирургам с помощью дистанционных технологий.