Робот Spot готов к релизу: Вoston Dynamics показала все, на что он способен

Робособаку оснастили рукой-манипулятором, чтобы обеспечить дополнительные возможности.

На своем YouTube-канале компания Boston Dynamics опубликовала видео при участии робота-собаки Spot. Робопес продемонстрировал свои способности при помощи руки-манипулятора.

Spot, как видно из ролика, выполняет различные задания: поднимает вещи с пола и складывает их в корзину, открывает двери, переключает рубильник на электрощите, садит деревце, перетаскивает шлакоблок. Но он не только работает, а еще и развлекается, прыгая на скакалке, а также пишет мелом на асфальте название компании-производителя.

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Стоит отметить, что робо-рука помогла существенно расширить пул задач. В описании к ролику говорится, что поведение робота на видео было запрограммировано с помощью нового API, позволяющего выполнять команды как в автономном режиме, так и при прямом контроле владельца робота. В последнем случае роботом можно управлять с помощью планшета.

Второго января Boston Dynamics проведет полноценную презентацию новых возможностей робота-собаки Spot на своём YouTube-канале в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что робота Spot можно приобрести за $75 тыс. Продажи стартовали летом 2020 года и по состоянию на октябрь 2020-го, согласно заявлению Boston Dynamics, было продано 260 моделей.

Напомним, что в декабре прошлого года компания Boston Dynamics была продана южнокорейскому автоконцерну Hyundai Motor Group за $880 млн (по некоторым данным — за $1 млрд). В Hyundai хотят расширить возможности робопса.

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