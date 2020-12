Роботы Atlas и Spot устроили настоящее танцевальное шоу

В такой оригинальный способ инженеры компании Boston Dynamics решили поздравить всех с Новым годом.

В Boston Dynamics продемонстрировали дополнительные возможности роботов Atlas, Handle и Spot. Кроме того, что они умеют бегать, выполнять гимнастические упражнения и даже сальто назад, открывать двери, мыть посуду, они еще умеют танцевать, передает издание theverge.com.

На новом видео, которое сотрудники компании-разработчика выложили на YouTube, видно, как два робота Atlas, Spot и Handle танцуют в разных стилях, но неизменно под музыку, что говорит о хорошем чувстве ритма.

[ + – ] Роботы Atlas, Handle и Spot демонстрируют хореографические таланты

В хореографической постановке приняло участие всё семейство роботов от Boston Dynamics — гуманоидный Atlas, робопёс Spot и складской робот Handle с рукой-манипулятором. Вместе они станцевали под песню "Do You Love Me" группы The Contours.

Boston Dynamics и ранее демонстрировал, как танцует робот — в 2018 году компания опубликовала видео, в котором Spot исполнил танец "Бегущего человека", но новая постановка куда зрелищнее и эпичнее. При просмотре танца с участием синхронно движущихся роботов создаётся ощущение, что всё происходящее является продуктом компьютерной графики. Но это не графика. Это все правда.

Напомним, Hyundai купил разработчика робота-собаки Spot за $1 млрд — сделка по приобретению компании-производителя роботов Boston Dynamics завершилась 10 декабря 2020 года.