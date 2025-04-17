Для семейных приключений: Hyundai представила большой кроссовер для бездорожья (фото)
Новый Hyundai Palisade второго поколения получил версию повышенной проходимости XRT Pro. Это первый вариант семейной модели с мощным бензиновым V6.
О внедорожном Hyundai Palisade XRT Pro рассказали на сайте южнокорейского автопроизводителя.
Новый Hyundai Palisade XRT Pro дебютировал на автошоу в Нью-Йорке и именно в США сначала стартуют продажи модели — это произойдет летом.
Кроссовер Hyundai Palisade 2025 в исполнении XRT Pro узнается по особой решетке радиатора, более массивным бамперам с буксировочными крюками и выраженным пластиковым обвесом. Кроме того, и установили 18-дюймовые диски с внедорожными шинами размером 255/60 R18.Важно
Салон Hyundai Palisade XRT Pro отделали водостойкими материалами. Комплектацию модели пополнили панорамная крыша, акустика Bose с 14 динамиками, камеры кругового обзора с режимом "прозрачного капота", обогрев руля, электропривод, подогрев и вентиляция сидений.
Примечательно, что новый Hyundai Palisade XRT Pro стал первой версией модели второго поколения, которая получила 3,5-литровый 287-сильный V6. Ни 2,5-литровая турбочетверка, ни гибридная установка внедорожной модификации не доступны.
Полный привод дополнили электронным задним дифференциалом и набором режимов для разных типов бездорожья. Клиренс Hyundai Palisade вырос до 213 мм, угол въезда — до 20,5°, а съезда — до 22,4°.
Кстати, на Нью-Йоркском автосалоне показали электрический внедорожник и мощный спорткар от премиального подразделения Hyundai.
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