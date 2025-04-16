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Авто

Мощный спорткар и аналог Range Rover: Hyundai показала яркие премиальные новинки (фото)

Спорткар Genesis, Genesis GMR-001
Фото: Genesis | Genesis GMR-001 создали для гонок

На автошоу в Нью-Йорке показали два новых Genesis. Представлен электрический внедорожник и сверхмощный гоночный спортпрототип.

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О новых Genesis рассказали на официальном сайте премиального подразделения Hyundai.

Genesis X Gran Equator

Новый Genesis X Gran Equator — прототип премиального внедорожника, который является аналогом Range Rover Sport. У него длинный капот, высокая оконная линия и сдвинутый назад салон.

Genesis X Gran Equator, внедорожник Genesis Fullscreen
Genesis X Gran Equator — концептуальный электрический внедорожник Genesis X Gran Equator — концептуальный электрический внедорожник
Фото: Genesis

Ручки задних дверей спрятаны, а двойные тонкие фары и фонари являются фирменной чертой современных Genesis. 24-дюймовые колеса "обуты" во внедорожные шины.

Салон Genesis X Gran Equator выдержан в ретростиле. Здесь нет огромных дисплеев, а вместо этого установили большое количество маленьких экранчиков, стилизованных под классические циферблаты приборов.

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Фото: Genesis
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Фото: Genesis
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Фото: Genesis
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Фото: Genesis

Внутри установлены четыре отдельных кресла. В отделке использована кожа и полированный алюминий, а в потолке расположены четыре люка. Характеристики Genesis X Gran Equator не раскрывают, известно лишь, что это электрокар.

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Genesis GMR-001

Genesis GMR-001 — спортпрототип класса LMDh, который будет выступать в гонках на выносливость WEC и IMSA. В частности, он выйдет на старт таких известных соревнований, как "24 часа Ле-Мана" и "12 часов Дайтоны".

Genesis GMR-001 Fullscreen
Genesis GMR-001 получил сверхмощную гибридную установку
Фото: Genesis

Обтекаемый Genesis GMR-001 имеет карбоновый кузов с большим антикрылом и килем. Авто весит менее 1000 кг.

новый Genesis GMR-001, Genesis GMR-001 Fullscreen
Спорткар получил киль и огромное антикрыло
Фото: Genesis

Для Genesis GMR-001 разработали гибридную установку, как того требуют правила класса LMDh. Ее мощность ограничена на 670 л. с., а максимальная скорость авто превышает 300 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал об электромобиле Hyundai с пробегом более 600 тыс. км.

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