Потужний спорткар і аналог Range Rover: Hyundai показала яскраві преміальні новинки (фото)
На автошоу в Нью-Йорку показали два нових Genesis. Представлено електричний позашляховик та надпотужний гоночний спортпрототип.
Про нові Genesis розповіли на офіційному сайті преміального підрозділу Hyundai.
Genesis X Gran Equator
Новий Genesis X Gran Equator — прототип преміального позашляховика, який є аналогом Range Rover Sport. У нього довгий капот, висока віконна лінія та зсунутий назад салон.
Ручки задніх дверей сховані, а подвійні тоненькі фари та ліхтарі є фірмовою рисою сучасних Genesis. 24-дюймові колеса "взуті" в позашляхові шини.
Салон Genesis X Gran Equator витриманий у ретростилі. Тут немає величезних дисплеїв, а натомість встановили велику кількість маленьких екранчиків, стилізованих під класичні циферблати приладів.
Усередині встановлено чотири окремих крісла. В оздобленні використано шкіру та полірований алюміній, а в стелі розташовано чотири люки. Характеристики Genesis X Gran Equator не розкривають, відомо лише, що це електрокар.
Genesis GMR-001
Genesis GMR-001 – спортпрототип класу LMDh, який виступатиме в перегонах на витривалість WEC та IMSA. Зокрема, він вийде на старт таких відомих змагань, як "24 години Ле-Мана" та "12 годин Дайтони".
Обтічний Genesis GMR-001 має карбоновий кузов із великим антикрилом та кілем. Авто важить менш ніж 1000 кг.
Для Genesis GMR-001 розробили гібридну установку, як того вимагають правила класу LMDh. Її потужність обмежено на 670 к. с., а максимальна швидкість авто перевищує 300 км/год.
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