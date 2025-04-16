Потужний спорткар і аналог Range Rover: Hyundai показала яскраві преміальні новинки (фото)

На автошоу в Нью-Йорку показали два нових Genesis. Представлено електричний позашляховик та надпотужний гоночний спортпрототип.

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Genesis X Gran Equator

Новий Genesis X Gran Equator — прототип преміального позашляховика, який є аналогом Range Rover Sport. У нього довгий капот, висока віконна лінія та зсунутий назад салон.

Genesis X Gran Equator — концептуальний електричний позашляховик Фото: Genesis

Ручки задніх дверей сховані, а подвійні тоненькі фари та ліхтарі є фірмовою рисою сучасних Genesis. 24-дюймові колеса "взуті" в позашляхові шини.

Салон Genesis X Gran Equator витриманий у ретростилі. Тут немає величезних дисплеїв, а натомість встановили велику кількість маленьких екранчиків, стилізованих під класичні циферблати приладів.

Фото: Genesis Фото: Genesis Фото: Genesis Фото: Genesis

Усередині встановлено чотири окремих крісла. В оздобленні використано шкіру та полірований алюміній, а в стелі розташовано чотири люки. Характеристики Genesis X Gran Equator не розкривають, відомо лише, що це електрокар.

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Genesis GMR-001

Genesis GMR-001 – спортпрототип класу LMDh, який виступатиме в перегонах на витривалість WEC та IMSA. Зокрема, він вийде на старт таких відомих змагань, як "24 години Ле-Мана" та "12 годин Дайтони".

Genesis GMR-001 отримав надпотужну гібридну установку Фото: Genesis

Обтічний Genesis GMR-001 має карбоновий кузов із великим антикрилом та кілем. Авто важить менш ніж 1000 кг.

Спорткар отримав кіль і величезне антикрило Фото: Genesis

Для Genesis GMR-001 розробили гібридну установку, як того вимагають правила класу LMDh. Її потужність обмежено на 670 к. с., а максимальна швидкість авто перевищує 300 км/год.

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