Завидна витривалість: електромобіль Hyundai подолав понад 600 тисяч км за три роки (фото)

Електрокар Hyundai Ioniq 5 продемонстрував зразкову надійність. За три роки він зміг без проблем подолати 666 255 км.

Related video

Про витривалий автомобіль розповіли на сайті Carscoops.

Цей електромобіль Hyundai Ioniq 5 2023 модельного року, проте випущений у другій половині 2022-го. Авто експлуатується на батьківщині – в Південній Кореї.

Пробіг Hyundai Ioniq 5 становить 666 255 км

Власник Hyundai Ioniq 5 є торговим представником і щоденно долає великі відстані. Неважко підрахувати, що електрокар проїжджав понад 500 км за день, тобто використовувався дуже активно. При цьому його встигали підзаряджати щодня.

Експлуатація Hyundai Ioniq 5 була загалом безпроблемною. Власник лише зазначив, що після 580 000 км довелося замінити зношену батарею, проте в Hyundai зробили це безкоштовно. Наразі не відомо, як це вдалося зробити: у різних країнах виробник дає гарантію на батарею на 5 або 8 років, проте обмежує пробіг на 160 000 км.

Важливо

Знайомий, але інший: тест-драйв нового Hyundai Tucson

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 випускають із 2021 року. Модель 2023 року пропонували у версіях потужністю від 170 до 325 к. с. із батареями ємністю від 58 до 77,4 кВт∙год. Запас ходу електрокара сягає 480 км.

До речі, нещодавно виявили універсал Mercedes-Benz E-Class W210 із пробігом понад 800 000 км.

Також Фокус розповідав, що старовинна вантажівка Dodge завелася після 70 років простою надворі.