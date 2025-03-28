Завидная выносливость: электромобиль Hyundai преодолел более 600 тысяч км за три года (фото)

Электрокар Hyundai Ioniq 5 продемонстрировал образцовую надежность. За три года он смог без проблем преодолеть 666 255 км.

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Этот электромобиль Hyundai Ioniq 5 2023 модельного года, однако выпущен во второй половине 2022-го. Авто эксплуатируется на родине — в Южной Корее.

Пробег Hyundai Ioniq 5 составляет 666 255 км

Владелец Hyundai Ioniq 5 является торговым представителем и ежедневно преодолевает большие расстояния. Нетрудно подсчитать, что электрокар проезжал более 500 км за день, то есть использовался очень активно. При этом его успевали подзаряжать ежедневно.

Эксплуатация Hyundai Ioniq 5 была в целом беспроблемной. Владелец лишь отметил, что после 580 000 км пришлось заменить изношенную батарею, однако в Hyundai сделали это бесплатно. Пока не известно, как это удалось сделать: в разных странах производитель дает гарантию на батарею на 5 или 8 лет, однако ограничивает пробег на 160 000 км.

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Электромобиль Hyundai Ioniq 5 выпускается с 2021 года. Модель 2023 года предлагалась в версиях мощностью от 170 до 325 л. с. с батареями емкостью от 58 до 77,4 кВт∙ч. Запас хода электрокара достигает 480 км.

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