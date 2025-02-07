Знакомый, но другой: тест-драйв нового Hyundai Tucson
В Украине появился обновленный Hyundai Tucson. Фокус узнал, какие изменения претерпел компактный кроссовер, который, на первый взгляд, мало чем отличается от предшественника.
На протяжении последних двух десятилетий бренд Hyundai представлен в сегменте компактных кроссоверов моделью Tucson. Всего произведено около 8 миллионов этих автомобилей, то есть это один из самых массовых Hyundai. В свое время он выпускался и в Украине, причем на нашем рынке уже продано 55 тыс. этих авто. Сейчас в производстве четвертое поколение модели, которое недавно прошло модернизацию и попало на тест Фокуса.
Без революций — дизайн Hyundai Tucson
На первый взгляд, кроссовер Hyundai Tucson почти не изменился. Авто сохраняет оригинальный граненый дизайн с расширенными крыльями и аркообразной крышей, линия которой подчеркнута хромированным молдингом.
На самом деле, необходимо хорошо присмотреться, чтобы заметить изменения в Hyundai Tucson 2025 модельного года. Его решетка радиатора стала шире, несколько изменилась и интегрированные в него ходовые огни. Самая дорогая версия Top узнается по оригинальным 19-дюймовым дискам и матричной оптике. Кроме того, заменены бамперы кроссовера.
Размеры Hyundai Tucson 2025 года:
- длина — 4510 мм;
- ширина — 1865 мм;
- высота — 1650 мм;
- колесная база — 2680 мм.
Кардинальные изменения — салон Hyundai Tucson
Салон Hyundai Tucson, наоборот, изменился до неузнаваемости. Он почти полностью новый и очень напоминает интерьер электромобилей Hyundai Ioniq. В частности, в похожем стиле выполнен трехспицевый руль. Рычаг КПП перенесен на рулевую колонку.
Передняя панель полностью новая и на ней теперь установлены два изогнутых 12,3-дюймовых дисплея. Графика качественная, а при необходимости конфигурацию цифровой панели приборов можно изменить.
Новая мультимедийная система Hyundai Tucson работает быстро, а ее меню понятное. Есть и функция обновления программного обеспечения.
Переключатели на центральной панели также претерпели изменения и теперь не все они сенсорные. Появились физические кнопки аудиосистемы, переключатели громкости и температуры в салоне. Конечно, они удобнее, ведь сенсорными кнопками трудно пользоваться на ощупь и приходится отвлекаться от дороги.
Между сиденьями в Hyundai Tucson 2025 появилась двухуровневая центральная консоль. Она довольно высокая, что позволило разместить и очень большой бокс, и подстаканники, и беспроводную зарядку смартфонов, и немалую нишу, в которой поместится небольшая сумочка.
В дополнение к бардачку появилась небольшая полка, куда можно положить, например смартфон. Для его зарядки есть два разъема USB-C. Материалы отделки стали лучше, однако жестковатый пластик местами все же встречается.
Сажусь за руль Hyundai Tucson. В версии Тор передние кресла оснащены электроприводом (водительское — с памятью настроек), а рулевая колонка имеет широкий диапазон регулировок, поэтому удобное положение за рулем нахожу быстро. К обзорности в целом вопросов нет и к габаритам кроссовера привыкнуть нетрудно. К тому же, у камер отличная картинка.
Кресла Hyundai Tucson удобные и упругие, а также неплохо удерживают спину. Они могут быть оснащены не только подогревом, но и вентиляцией, обогревается и руль.
Переместимся на задние сиденья. Места для ног и над головой здесь достаточно и пассажирам ростом до 185 см здесь не будет тесно. Более высоким людям стоит отклонить спинку кресел (угол ее наклона регулируется).
Сзади комфортнее двоим, ведь салон не слишком широкий, да и трансмиссионный тоннель по центру проходит. Для пассажиров есть USB-порты и подлокотник, а в топовой версии — шторки на окнах, подогрев сидений и отдельная зона климата. К тому же, можно отодвинуть сиденье переднего пассажира отдельной кнопкой.
Преимуществом Hyundai Tucson является немалый багажник. Его объем составляет 616 л, а со сложенными задними креслами возрастает до 1796 л. Под полом спрятана запаска, а также есть крепления, где можно разместить полочку. Дверь багажника в версии Тор оснащена электроприводом.Важно
Комплектация Hyundai Tucson
Самый дорогой кроссовер Hyundai Tucson Top очень богато оснащен по меркам своего класса. Он получил 19-дюймовые диски, бесключевой доступ с функцией доступа со смартфона Digital Key, электропакет, трехзонный климат-контроль, мощную акустику Krell с 8 динамиками, парковочный автопилот с дистанционным управлением, камеры кругового обзора (с подсветкой "слепых" зон).
Кроме того, есть 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения. Есть и улучшенная технология распознавания дорожных знаков с расширенным функционалом — видит не только знаки ограничения скорости. Впрочем, она довольно назойливая, ведь постоянно символизирует о лимитах скорости и даже минимальное их превышение.
Впрочем, даже базовая комплектация Hyundai Tucson неплохая — запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, партроник, камера, подогрев сидений и руля, датчики света и дождя.
Мощный, но спокойный — двигатель Hyundai Tucson
Линейка двигателей Hyundai Tucson в Украине — достаточно широкая и разнообразная. В ней есть знакомые 2,0-литровый бензиновый двигатель на 156 л.с. и 1,6-литровый 136-сильный турбодизель, а также новая 2,5-литровая бензиновая четверка мощностью 190 л.с. (как у Sonata)
Флагманским остается гибрид Hyundai Tucson и именно такое авто побывало на тесте Фокуса. Его 1,6-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор вместе развивают 215 л.с. и 264 Н∙м.
Для компактного кроссовера это серьезные показатели. Тяги вполне достаточно уже на малых оборотах и в спортивном режиме Hyundai Tucson демонстрирует неплохую динамику — 8,5 с до 100 км/ч и максимальные 183 км/ч.
Впрочем, стоит отметить, что это не спорткар. Гибрид имеет спокойный характер, его силовая установка работает тихо и скорость в авто не ощущается. При 90 км/ч мне казалось, что еду 60-70. 6-ступенчатый автомат настроен соответственно — переключает передачи почти незаметно.
Заявленный расход топлива 6,3-6,6 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста нам удавалось достичь около 7-8 л/100 км в городском цикле с пробками, хотя если аккуратнее давить на газ, то расход падает до 6,5 л/100 км. Это не то чтобы слишком много, однако в сегменте C-SUV все же есть более экономичные гибриды.
Снижению расхода топлива способствует отключение бензинового двигателя во время остановок и движения накатом. Hyundai Tucson способен передвигаться на электротяге, но лишь на небольшие расстояния. Также стоит отметить интересную функцию питания 12-вольтового аккумулятора от батареи гибридной установки: если он подсел, то прикуривать не придется.
Тише и мягче
Кроссовер Hyundai Tucson имеет не самый большой в классе клиренс (170 мм), однако все же подготовлен к легкому бездорожью — имеет набор режимов езды и систему помощи на спуске.
Новый Hyundai Tucson ставит на комфорт и его подвеска стала мягче — это сказывается даже с 19-дюймовыми дисками. Большинство неровностей отрабатываются хорошо и довольно тихо — чувствуется, что добавили шумоизоляции днища и колесных арок.
Руль Hyundai Tucson легкий и не самый информативный, хотя довольно точный. На больших скоростях кроссовер демонстрирует хорошую курсовую устойчивость, однако после 110 км/ч уже слышны аэродинамические шумы.
Цена Hyundai Tucson
Диапазон цен на Hyundai Tucson в Украине достаточно широкий. Базовый 2,0-литровый кроссовер с механической КПП и передним приводом стоит 1 139 200 гривен. Его можно отнести к более дешевым моделям сегента C-SUV и к тому же, Tucson неплохо оснащен за свои деньги. Гибрид доступен только в более дорогих комплектациях, поэтому стартует с 1 822 500 гривен, а вариант Тор обойдется в 2 019 500 гривен.
Вердикт Фокуса
Новый Hyundai Tucson знакомый внешне, но совершенно новый внутри. Кроссовер стал более современным и комфортным, однако сохранил и традиционные свои черты и повадки на дороге. У него большой багажник и неплохая комплектация, однако от гибрида все же хотелось бы больше экономии, чтобы оправдать доплату за него.
Плюсы Hyundai Tucson:
- богатое оснащение;
- большой багажник;
- широкая палитра версий различной стоимости.
Минусы Hyundai Tucson:
- гибрид не слишком экономичен.
- навязчивые системы безопасности отвлекают водителя.
Технические характеристики Hyundai Tucson Hybrid
|Тип двигателя
|бензиновый, с турбонаддувом и электромотор
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1598
|Мощность двигателя, л. с.
|215
|Крутящий момент, Нм
|267
|Коробка передач
|6-ст. автоматическая
|Привод
|полный
|Расход топлива, л/100 км
|6,3-6,6
|Макс. скорость, км/ч
|183
|Разгон 0–100 км/ч, с
|8,5
|Объем топливного бака, л
|54