Знакомый, но другой: тест-драйв нового Hyundai Tucson

В Украине появился обновленный Hyundai Tucson. Фокус узнал, какие изменения претерпел компактный кроссовер, который, на первый взгляд, мало чем отличается от предшественника.

Related video

На протяжении последних двух десятилетий бренд Hyundai представлен в сегменте компактных кроссоверов моделью Tucson. Всего произведено около 8 миллионов этих автомобилей, то есть это один из самых массовых Hyundai. В свое время он выпускался и в Украине, причем на нашем рынке уже продано 55 тыс. этих авто. Сейчас в производстве четвертое поколение модели, которое недавно прошло модернизацию и попало на тест Фокуса.

Топовая версия узнается по 19-дюймовым дискам Фото: Тарас Брязгунов

Без революций — дизайн Hyundai Tucson

На первый взгляд, кроссовер Hyundai Tucson почти не изменился. Авто сохраняет оригинальный граненый дизайн с расширенными крыльями и аркообразной крышей, линия которой подчеркнута хромированным молдингом.

На самом деле, необходимо хорошо присмотреться, чтобы заметить изменения в Hyundai Tucson 2025 модельного года. Его решетка радиатора стала шире, несколько изменилась и интегрированные в него ходовые огни. Самая дорогая версия Top узнается по оригинальным 19-дюймовым дискам и матричной оптике. Кроме того, заменены бамперы кроссовера.

Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Hyundai Tucson 2025 года:

длина — 4510 мм;

ширина — 1865 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2680 мм.

Важно

Семейный звездолет: тест-драйв новой Hyundai Sonata

Кардинальные изменения — салон Hyundai Tucson

Салон Hyundai Tucson, наоборот, изменился до неузнаваемости. Он почти полностью новый и очень напоминает интерьер электромобилей Hyundai Ioniq. В частности, в похожем стиле выполнен трехспицевый руль. Рычаг КПП перенесен на рулевую колонку.

Салон Hyundai Tucson — полностью новый Фото: Тарас Брязгунов

Передняя панель полностью новая и на ней теперь установлены два изогнутых 12,3-дюймовых дисплея. Графика качественная, а при необходимости конфигурацию цифровой панели приборов можно изменить.

Новая мультимедийная система Hyundai Tucson работает быстро, а ее меню понятное. Есть и функция обновления программного обеспечения.

Графику панели приборов можно изменить Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Переключатели на центральной панели также претерпели изменения и теперь не все они сенсорные. Появились физические кнопки аудиосистемы, переключатели громкости и температуры в салоне. Конечно, они удобнее, ведь сенсорными кнопками трудно пользоваться на ощупь и приходится отвлекаться от дороги.

Между сиденьями в Hyundai Tucson 2025 появилась двухуровневая центральная консоль. Она довольно высокая, что позволило разместить и очень большой бокс, и подстаканники, и беспроводную зарядку смартфонов, и немалую нишу, в которой поместится небольшая сумочка.

Рычаг КПП установили на рулевой колонке Фото: Тарас Брязгунов

В дополнение к бардачку появилась небольшая полка, куда можно положить, например смартфон. Для его зарядки есть два разъема USB-C. Материалы отделки стали лучше, однако жестковатый пластик местами все же встречается.

Сажусь за руль Hyundai Tucson. В версии Тор передние кресла оснащены электроприводом (водительское — с памятью настроек), а рулевая колонка имеет широкий диапазон регулировок, поэтому удобное положение за рулем нахожу быстро. К обзорности в целом вопросов нет и к габаритам кроссовера привыкнуть нетрудно. К тому же, у камер отличная картинка.

Передние кресла можно оснастить не только электроприводом и подогревом, но и вентиляцией Фото: Тарас Брязгунов Задние кресла имеют регулируемый угол наклона спинки Фото: Тарас Брязгунов

Кресла Hyundai Tucson удобные и упругие, а также неплохо удерживают спину. Они могут быть оснащены не только подогревом, но и вентиляцией, обогревается и руль.

Переместимся на задние сиденья. Места для ног и над головой здесь достаточно и пассажирам ростом до 185 см здесь не будет тесно. Более высоким людям стоит отклонить спинку кресел (угол ее наклона регулируется).

Сзади комфортнее двоим, ведь салон не слишком широкий, да и трансмиссионный тоннель по центру проходит. Для пассажиров есть USB-порты и подлокотник, а в топовой версии — шторки на окнах, подогрев сидений и отдельная зона климата. К тому же, можно отодвинуть сиденье переднего пассажира отдельной кнопкой.

Объем багажника гибридного Tucson составляет 616 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 1796-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Шторку можно спрятать под полом

Преимуществом Hyundai Tucson является немалый багажник. Его объем составляет 616 л, а со сложенными задними креслами возрастает до 1796 л. Под полом спрятана запаска, а также есть крепления, где можно разместить полочку. Дверь багажника в версии Тор оснащена электроприводом.

Важно

Просторный, практичный, современный: тест-драйв нового Opel Combo

Комплектация Hyundai Tucson

Самый дорогой кроссовер Hyundai Tucson Top очень богато оснащен по меркам своего класса. Он получил 19-дюймовые диски, бесключевой доступ с функцией доступа со смартфона Digital Key, электропакет, трехзонный климат-контроль, мощную акустику Krell с 8 динамиками, парковочный автопилот с дистанционным управлением, камеры кругового обзора (с подсветкой "слепых" зон).

Кроме того, есть 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения. Есть и улучшенная технология распознавания дорожных знаков с расширенным функционалом — видит не только знаки ограничения скорости. Впрочем, она довольно назойливая, ведь постоянно символизирует о лимитах скорости и даже минимальное их превышение.

Кроссовер получил новые мультимедийную систему и сенсорный блок климата Фото: Тарас Брязгунов Над бардачком появилась полочка Фото: Тарас Брязгунов Между сиденьями установлена высокая двухуровневая консоль Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет большой бокс Фото: Тарас Брязгунов Кресло переднего пассажира можно отодвинуть со второго ряда Фото: Тарас Брязгунов Для кроссовера доступен трехзонный климат-контроль Фото: Тарас Брязгунов На задних окнах есть выдвижные шторки Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, даже базовая комплектация Hyundai Tucson неплохая — запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, партроник, камера, подогрев сидений и руля, датчики света и дождя.

Мощный, но спокойный — двигатель Hyundai Tucson

Линейка двигателей Hyundai Tucson в Украине — достаточно широкая и разнообразная. В ней есть знакомые 2,0-литровый бензиновый двигатель на 156 л.с. и 1,6-литровый 136-сильный турбодизель, а также новая 2,5-литровая бензиновая четверка мощностью 190 л.с. (как у Sonata)

Гибридная установка мощная и тяговитая, но не самая экономичная Фото: Тарас Брязгунов

Флагманским остается гибрид Hyundai Tucson и именно такое авто побывало на тесте Фокуса. Его 1,6-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор вместе развивают 215 л.с. и 264 Н∙м.

Для компактного кроссовера это серьезные показатели. Тяги вполне достаточно уже на малых оборотах и в спортивном режиме Hyundai Tucson демонстрирует неплохую динамику — 8,5 с до 100 км/ч и максимальные 183 км/ч.

Впрочем, стоит отметить, что это не спорткар. Гибрид имеет спокойный характер, его силовая установка работает тихо и скорость в авто не ощущается. При 90 км/ч мне казалось, что еду 60-70. 6-ступенчатый автомат настроен соответственно — переключает передачи почти незаметно.

За два десятилетия Hyundai Tucson претерпел кардинальные изменения Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива 6,3-6,6 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста нам удавалось достичь около 7-8 л/100 км в городском цикле с пробками, хотя если аккуратнее давить на газ, то расход падает до 6,5 л/100 км. Это не то чтобы слишком много, однако в сегменте C-SUV все же есть более экономичные гибриды.

Снижению расхода топлива способствует отключение бензинового двигателя во время остановок и движения накатом. Hyundai Tucson способен передвигаться на электротяге, но лишь на небольшие расстояния. Также стоит отметить интересную функцию питания 12-вольтового аккумулятора от батареи гибридной установки: если он подсел, то прикуривать не придется.

Hyundai Tucson стал комфортнее Фото: Тарас Брязгунов

Тише и мягче

Кроссовер Hyundai Tucson имеет не самый большой в классе клиренс (170 мм), однако все же подготовлен к легкому бездорожью — имеет набор режимов езды и систему помощи на спуске.

Новый Hyundai Tucson ставит на комфорт и его подвеска стала мягче — это сказывается даже с 19-дюймовыми дисками. Большинство неровностей отрабатываются хорошо и довольно тихо — чувствуется, что добавили шумоизоляции днища и колесных арок.

Кроссоверу улучшили шумоизоляцию Фото: Тарас Брязгунов

Руль Hyundai Tucson легкий и не самый информативный, хотя довольно точный. На больших скоростях кроссовер демонстрирует хорошую курсовую устойчивость, однако после 110 км/ч уже слышны аэродинамические шумы.

Цена Hyundai Tucson

Диапазон цен на Hyundai Tucson в Украине достаточно широкий. Базовый 2,0-литровый кроссовер с механической КПП и передним приводом стоит 1 139 200 гривен. Его можно отнести к более дешевым моделям сегента C-SUV и к тому же, Tucson неплохо оснащен за свои деньги. Гибрид доступен только в более дорогих комплектациях, поэтому стартует с 1 822 500 гривен, а вариант Тор обойдется в 2 019 500 гривен.

Новый Hyundai Tucson узнается по измененной передней части Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Hyundai Tucson знакомый внешне, но совершенно новый внутри. Кроссовер стал более современным и комфортным, однако сохранил и традиционные свои черты и повадки на дороге. У него большой багажник и неплохая комплектация, однако от гибрида все же хотелось бы больше экономии, чтобы оправдать доплату за него.

Плюсы Hyundai Tucson:

богатое оснащение;

большой багажник;

широкая палитра версий различной стоимости.

Минусы Hyundai Tucson:

гибрид не слишком экономичен.

навязчивые системы безопасности отвлекают водителя.

Технические характеристики Hyundai Tucson Hybrid

Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом и электромотор Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1598 Мощность двигателя, л. с. 215 Крутящий момент, Нм 267 Коробка передач 6-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива, л/100 км 6,3-6,6 Макс. скорость, км/ч 183 Разгон 0–100 км/ч, с 8,5 Объем топливного бака, л 54

Важно