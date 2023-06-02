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Тест-драйв электромобиля Hyundai Ioniq 6: яркий символ прогресса

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
Фото: Тарас Брязгунов | Hyundai Ioniq 6 — электрический седан-купе D-класса

Новый Hyundai Ioniq 6 — один из самых неординарных электромобилей на украинском рынке. Фокус узнал, что прячется под футуристическим кузовом седана и какими передовыми технологиями может удивить электрокар.

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Обтекаемый купеобразный дизайн и мощная электрическая установка, камеры вместо зеркал заднего вида и парковка на автопилоте с пульта. Думаете, речь идет о баснословно дорогой представительской модели? Нет, перед нами – новый Hyundai Ioniq 6, один из самых ярких электрокаров на украинском рынке.

Hyundai Ioniq 6 2023, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq Fullscreen
Hyundai Ioniq 6 кардинально отличается по дизайну от собрата Ioniq 5
Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 2023 – вторая модель марки, построенная на современной электрической платформе E-GMP. Ближайшим ее родственником является кроссовер Ioniq 5, хотя родство это не просматривается, ведь две модели кардинально отличаются по дизайну.

Остаться незамеченным не получится

Стиль Hyundai Ioniq 6 можно охарактеризовать, как футуризм с элементами ретро. Если во внешнем виде Ioniq 5 господствуют грани, то здесь преобладают стремительные плавные линии. Низкий изогнутый капот, аркообразная крыша и короткий передний свес кузова делают Hyundai Ioniq 6 классическим четырехдверным купе. Крупные каплевидные фары оснащены современной матричной оптикой, а дверные ручки выполнены выдвижными.

Hyundai Ioniq 6, Новый Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Седан отличается стремительным профилем с покатой крышей
Фото: Тарас Брязгунов

Не менее эффектно выглядит и задняя часть Hyundai Ioniq 6. Крупный спойлер и фонари на всю ширину кузова заставляют вспомнить классические Porsche 911 90-х (хотя, конечно, о прямом копировании речь не идет).

Новый Hyundai Ioniq 6 подобно магниту притягивает всеобщее внимание и многие интересуются и расспрашивают об авто. Остаться незамеченным в таком электрокаре точно не получится, хотя имиджевая модель и должна быть броской.

Следует отметить, что дизайн Hyundai Ioniq 6 не только эффектный, но и эффективный. Аэродинамика седана хорошо проработана и у него очень низкий коэффициент лобового сопротивления – 0,21. По размерам седан относится к D-классу.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Большой спойлер выполнен в духе Porsche 911 Turbo
Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Hyundai Ioniq 6 2023:

  • длина – 4850 мм;
  • ширина – 1880 мм;
  • высота – 1495 мм;
  • колесная база – 2950 мм.
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Минимализм и хай-тек – салон Hyundai Ioniq 5

В салоне преобладает минималистский стиль и здесь уже просматривается родство с Hyundai Ioniq 5. В отделке эко-кожа сочетается с пластиком, полученным путем вторичной переработки. Педали украшены металлическими накладками, причем на акселераторе появился значок "+", а на тормозе – "–".

Двухспицевый руль снабжен наплывами в районе хвата рук. Вместо логотипа Hyundai на нем установлены диоды, меняющие цвет в зависимости от выбранного режима езды. На рулевую колонку вынесен и селектор трансмиссии, причем своим дизайном он повторяет подрулевые переключатели и смотрится очень стильно.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея
Фото: Тарас Брязгунов

12,3-дюймовые дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа сгруппированы в один блок. Их показания хорошо считываются, а графику можно менять – доступны светлая и темная темы. Кроме того, данные проецируются на лобовое стекло, причем с дополненной реальностью.

Мультимедиа в Hyundai Ioniq 6 2023 работает быстро, а ее меню понятное. У электрокара неплохая навигация, а еще добавлены интересные "фишки". К примеру, вместо музыки можно включить звуки природы – лес, водопад или морской прибой.

Для облегчения навигации в меню предусмотрены кнопки. А вот переключатели климат-контроля выполнены сенсорными, что затрудняет пользование ими на ощупь. Интересная деталь: кнопки электростеклоподъемников размещены на центральной консоли, а не в дверях.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Показания виртуальной приборки хорошо считываются
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Графику виртуальной панели приборов можно изменить
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
В режиме Sport в графике появляются красные акценты
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Вместо музыки можно включить звуки живой природы
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023

Сама центральная консоль выполнена двухуровневой. Снизу находится ниша, куда можно положить небольшую сумку, а сверху – беспроводная зарядка для смартфонов и подстаканники. Нестандартно выполнен перчаточный ящик – он у Hyundai Ioniq 6 выдвижной. Бокс в подлокотнике довольно большой и в нем установлены два разъема USB-C.

Комфортабельный, но не самый просторный

Посадка в Hyundai Ioniq 6 низкая, как и положена седану-купе. Передние сиденья очень комфортабельные и с хорошей боковой поддержкой. Диапазон электрических регулировок очень широкий, поэтому удобная позиция подбирается быстро. Мало того, спинки передних сидений можно разложить, если хочется вздремнуть.

Также предусмотрены подогрев и вентиляция, обогревается и руль. Но включать их приходится в меню мультимедиа, а это неудобно – хотелось бы физических кнопок.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Передние сиденья комфортабельные и имеют широкий диапазон регулировок
Фото: Тарас Брязгунов
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
На втором ряду немного места над головой
Фото: Тарас Брязгунов

Обзорность вперед и по сторонам неплохая, а вот с обзором назад хуже. Во-первых, заднее стекло небольшое, а, во-вторых, экраны камер-зеркал расположены не очень удобно – привыкнуть к ним сложно.

Впрочем, новый Hyundai Ioniq 6 доступен и с привычными зеркалами. А вот камеры для "слепых" зон – очень полезная функция: при перестроении картинка с них выводится на щиток приборов.

Пересядем на второй ряд. Пространства для ног здесь в избытке, ведь колесная база у авто немалая. А вот запас над головой небольшой – за стильную линию крыши приходится расплачиваться. Мне при росте 176 см места хватает, а вот более высоким пассажирам будет тесновато.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Передние кресла можно разложить
Фото: Тарас Брязгунов

К услугам задних пассажиров – подогрев сидений, отдельные дефлекторы вентиляции и пара портов USB-C. К тому же, есть возможность отодвинуть кресло переднего пассажира прямо со второго ряда, ведь на его спинке продублированы кнопки электропривода.

Багажник Hyundai Ioniq 6 2023 довольно небольшой, по меркам D-класса – 401 л. К тому же его проем узковат. Зато крышка получила электропривод. Под полом предусмотрена ниша, также небольшой отсек есть спереди (в заднеприводной версии он больше).

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Объем багажника Hyundai Ioniq 6 составляет 401 л
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Под полом предусмотрено отделение
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
У полноприводной версии переднего багажника практически нет
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023

По-богатому — комплектация Hyundai Ioniq 6

Новый Hyundai Ioniq 6 в Украине предложен только в богато оснащенных версиях. Уже в "базе" есть бесключевой доступ, электропакет, раздельный климат-контроль, камера, акустика Bose, люк, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок, парктроник.

В версии Top добавлены камеры кругового обзора, проекция на лобовое стекло и парковочный автопилот с функцией дистанционного управлением с пульта.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Камеры вместо зеркал — опция для Hyundai Ioniq 6
Фото: Тарас Брязгунов
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Дисплеи-зеркала расположены не очень удобно
Фото: Тарас Брязгунов

Естественно, у авто богатый набор систем безопасности — 7 подушек, автоматическое торможение, упреждение столкновений на перекрестке, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль "слепых" зон. Электрокар сигнализирует об усталости водителя и о "забытых" задних пассажирах.

Электронные системы в общем работают без замечаний. Понравились плавная работа технологии удержания в полосе, а автопарковка с пульта сразу привлекает всеобщее внимание на стоянке, ведь за рулем авто никого нет.

Динамика Hyundai Ioniq 6 2023

Тестовый электромобиль Hyundai Ioniq 6 оснащен двумя моторами, суммарно выдающими 325 л. с. Огромные 605 Н∙м крутящего момента в распоряжении практически сразу, поэтому на недостаток тяги грех жаловаться.

Весь свой потенциал Hyundai Ioniq 6 лучше все реализует в спортивном режиме – спринт до 100 км/ч занимает 5,1 с. Примечательно, что даже после 120-130 км/ч уверенный разгон продолжается, хотя многие электрокары на больших скоростях усмиряют свой пыл.

Перчаточный ящик Hyundai Ioniq 6, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Перчаточный ящик Hyundai Ioniq 6 выполнен выдвижным
Бокс в подлокотнике, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Бокс в подлокотнике прячет разъемы USB-C
электростеклоподъемники Hyundai Ioniq 6, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Кнопки электростеклоподъемников вынесены на центральную консоль
сиденье Hyundai Ioniq 6, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Сиденье переднего пассажира можно сдвинуть со второго ряда с помощью кнопок на спинке
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Для задних пассажиров предусмотрены вентиляционные дефлекторы и USB-порты
Перчаточный ящик Hyundai Ioniq 6, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
Бокс в подлокотнике, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
электростеклоподъемники Hyundai Ioniq 6, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
сиденье Hyundai Ioniq 6, Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023
Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023

В режиме Eco электромобиль спокойнее, но все равно довольно резво стартует со светофора – для города этого вполне достаточно.

Интересно, что по желанию в мультимедиа можно имитировать звук двигателя. Звучит новый Hyundai Ioniq 6 весьма специфически – как звездолет из фантастического фильма.

Батарея и запас хода Hyundai Ioniq 6

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 оснащен батареей на 77,4 кВт∙ч и по паспорту обладает запасом хода в 583 км (по циклу WLTP). У нас при активной езде с включенным климат-контролем среднее потребление электроэнергии составило около 18 кВт∙ч на 100 км, то есть не экономя можно легко проехать свыше 430 км.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 кВт
Фото: Тарас Брязгунов

Важная деталь: благодаря хорошей аэродинамике на трассе заряд батареи расходуется умеренно, хотя у многих электрокаров на больших скоростях он снижается буквально на глазах.

У Hyundai Ioniq 6 800-вольтная система, то есть он поддерживает сверхскоростную зарядку мощностью до 350 кВт. В таком режиме можно пополнить заряд батареи на 80% всего за 18 минут (разъем CCS 2), только вот в Украине столь мощных зарядных станций практически нет. Также поддерживается функция двунаправленной зарядки V2L – электрокар может выполнять роль большого павербанка и питать электроприборы.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Hyundai Ioniq 6 легко преодолеет более 400 км без подзарядки
Фото: Тарас Брязгунов

Как управляется новый Hyundai Ioniq 6

Седан Hyundai Ioniq 6 обладает весьма мягкой подвеской, что вкупе с 18-дюймовыми колесами обеспечивает неплохой комфорт езды. Неровности на дорогах плавно поглощаются. Курсовая устойчивость на больших скоростях у седана хорошая, а в салоне тихо и лишь шины дают о себе знать.

Вместе с тем, благодаря низкому центру тяжести (его обеспечивает батарея в днище) электрокар очень мало кренится в виражах. Руль не самый информативный, но авто быстро и послушно реагирует на его поворот и уверенно маневрирует. Новый Hyundai Ioniq 6 нельзя назвать спорткаром с отточенной управляемостью, но он приятен в управлении.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Электромобиль стартует до 100 км/ч за 5,1 с и уверенно набирает скорость даже после 120-130 км/ч
Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 уверенно замедляется, а интенсивность тормозной рекуперации настраивается подрулевыми лепестками (есть четыре режима. В самом агрессивном четвертом режиме можно ездить без педали тормоза — авто тормозит, если отпустить газ. Хотя более комфортабельным является третий режим — там и замедление плавное, и батарея подзаряжается достаточно.

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Цена Hyundai Ioniq 6 в Украине

Новый Hyundai Ioniq 6 стоит от 1 998 600 гривен за базовую 151-сильную версию с батареей емкостью 53 кВт∙ч. Заднеприводная 229-сильная модификация с батареей на 77,4 кВт∙ч стартует с 2 175 700 гривен, ну а топовый полноприводной вариант мощностью 326 л. с. – это минимум 2 333 100 гривен. С одной стороны, это немало, а с другой – основные конкуренты Tesla Model 3 и Mercedes-Benz EQE не дешевле.

Новый Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6, электромобиль Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 6 2023 Fullscreen
Пиксельная матричная оптика — "фишка" Hyundai Ioniq 6
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Hyundai Ioniq 6 – символ прогресса южнокорейской марки, ведь он вобрал в себя все современные технологии. Это своего рода имиджевая модель, символ прогресса, и вау-фактор здесь играет огромную роль — автомобиль создан, чтобы привлекать к себе внимание. Да, новые технологии никогда не были дешевыми, хотя нельзя сказать, что электрокар дороже конкурентов.

Плюсы Hyundai Ioniq 6:

  • богатое оснащение;
  • комфортабельная езда;
  • достаточно большой запас хода;
  • хорошая динамика.

Минусы Hyundai Ioniq 6:

  • неудобные зеркала-камеры;
  • мало места над головой на втором ряду;
  • небольшой багажник.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 2023

Тип двигателя электрический 
Мощность двигателя, л. с. 326
Крутящий момент, Нм 605
Коробка передач 1-ступенчатый редуктор
Привод полный
Запас хода, км 583
Макс. скорость, км/ч 185
Разгон 0–100 км/ч, с 5,1
Емкость батареи, кВт∙ч  77,4