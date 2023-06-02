Тест-драйв электромобиля Hyundai Ioniq 6: яркий символ прогресса
Новый Hyundai Ioniq 6 — один из самых неординарных электромобилей на украинском рынке. Фокус узнал, что прячется под футуристическим кузовом седана и какими передовыми технологиями может удивить электрокар.
Обтекаемый купеобразный дизайн и мощная электрическая установка, камеры вместо зеркал заднего вида и парковка на автопилоте с пульта. Думаете, речь идет о баснословно дорогой представительской модели? Нет, перед нами – новый Hyundai Ioniq 6, один из самых ярких электрокаров на украинском рынке.
Электромобиль Hyundai Ioniq 6 2023 – вторая модель марки, построенная на современной электрической платформе E-GMP. Ближайшим ее родственником является кроссовер Ioniq 5, хотя родство это не просматривается, ведь две модели кардинально отличаются по дизайну.
Остаться незамеченным не получится
Стиль Hyundai Ioniq 6 можно охарактеризовать, как футуризм с элементами ретро. Если во внешнем виде Ioniq 5 господствуют грани, то здесь преобладают стремительные плавные линии. Низкий изогнутый капот, аркообразная крыша и короткий передний свес кузова делают Hyundai Ioniq 6 классическим четырехдверным купе. Крупные каплевидные фары оснащены современной матричной оптикой, а дверные ручки выполнены выдвижными.
Не менее эффектно выглядит и задняя часть Hyundai Ioniq 6. Крупный спойлер и фонари на всю ширину кузова заставляют вспомнить классические Porsche 911 90-х (хотя, конечно, о прямом копировании речь не идет).
Новый Hyundai Ioniq 6 подобно магниту притягивает всеобщее внимание и многие интересуются и расспрашивают об авто. Остаться незамеченным в таком электрокаре точно не получится, хотя имиджевая модель и должна быть броской.
Следует отметить, что дизайн Hyundai Ioniq 6 не только эффектный, но и эффективный. Аэродинамика седана хорошо проработана и у него очень низкий коэффициент лобового сопротивления – 0,21. По размерам седан относится к D-классу.
Габариты Hyundai Ioniq 6 2023:
- длина – 4850 мм;
- ширина – 1880 мм;
- высота – 1495 мм;
- колесная база – 2950 мм.
Минимализм и хай-тек – салон Hyundai Ioniq 5
В салоне преобладает минималистский стиль и здесь уже просматривается родство с Hyundai Ioniq 5. В отделке эко-кожа сочетается с пластиком, полученным путем вторичной переработки. Педали украшены металлическими накладками, причем на акселераторе появился значок "+", а на тормозе – "–".
Двухспицевый руль снабжен наплывами в районе хвата рук. Вместо логотипа Hyundai на нем установлены диоды, меняющие цвет в зависимости от выбранного режима езды. На рулевую колонку вынесен и селектор трансмиссии, причем своим дизайном он повторяет подрулевые переключатели и смотрится очень стильно.
12,3-дюймовые дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа сгруппированы в один блок. Их показания хорошо считываются, а графику можно менять – доступны светлая и темная темы. Кроме того, данные проецируются на лобовое стекло, причем с дополненной реальностью.
Мультимедиа в Hyundai Ioniq 6 2023 работает быстро, а ее меню понятное. У электрокара неплохая навигация, а еще добавлены интересные "фишки". К примеру, вместо музыки можно включить звуки природы – лес, водопад или морской прибой.
Для облегчения навигации в меню предусмотрены кнопки. А вот переключатели климат-контроля выполнены сенсорными, что затрудняет пользование ими на ощупь. Интересная деталь: кнопки электростеклоподъемников размещены на центральной консоли, а не в дверях.
Сама центральная консоль выполнена двухуровневой. Снизу находится ниша, куда можно положить небольшую сумку, а сверху – беспроводная зарядка для смартфонов и подстаканники. Нестандартно выполнен перчаточный ящик – он у Hyundai Ioniq 6 выдвижной. Бокс в подлокотнике довольно большой и в нем установлены два разъема USB-C.
Комфортабельный, но не самый просторный
Посадка в Hyundai Ioniq 6 низкая, как и положена седану-купе. Передние сиденья очень комфортабельные и с хорошей боковой поддержкой. Диапазон электрических регулировок очень широкий, поэтому удобная позиция подбирается быстро. Мало того, спинки передних сидений можно разложить, если хочется вздремнуть.
Также предусмотрены подогрев и вентиляция, обогревается и руль. Но включать их приходится в меню мультимедиа, а это неудобно – хотелось бы физических кнопок.
Обзорность вперед и по сторонам неплохая, а вот с обзором назад хуже. Во-первых, заднее стекло небольшое, а, во-вторых, экраны камер-зеркал расположены не очень удобно – привыкнуть к ним сложно.
Впрочем, новый Hyundai Ioniq 6 доступен и с привычными зеркалами. А вот камеры для "слепых" зон – очень полезная функция: при перестроении картинка с них выводится на щиток приборов.
Пересядем на второй ряд. Пространства для ног здесь в избытке, ведь колесная база у авто немалая. А вот запас над головой небольшой – за стильную линию крыши приходится расплачиваться. Мне при росте 176 см места хватает, а вот более высоким пассажирам будет тесновато.
К услугам задних пассажиров – подогрев сидений, отдельные дефлекторы вентиляции и пара портов USB-C. К тому же, есть возможность отодвинуть кресло переднего пассажира прямо со второго ряда, ведь на его спинке продублированы кнопки электропривода.
Багажник Hyundai Ioniq 6 2023 довольно небольшой, по меркам D-класса – 401 л. К тому же его проем узковат. Зато крышка получила электропривод. Под полом предусмотрена ниша, также небольшой отсек есть спереди (в заднеприводной версии он больше).
По-богатому — комплектация Hyundai Ioniq 6
Новый Hyundai Ioniq 6 в Украине предложен только в богато оснащенных версиях. Уже в "базе" есть бесключевой доступ, электропакет, раздельный климат-контроль, камера, акустика Bose, люк, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок, парктроник.
В версии Top добавлены камеры кругового обзора, проекция на лобовое стекло и парковочный автопилот с функцией дистанционного управлением с пульта.
Естественно, у авто богатый набор систем безопасности — 7 подушек, автоматическое торможение, упреждение столкновений на перекрестке, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль "слепых" зон. Электрокар сигнализирует об усталости водителя и о "забытых" задних пассажирах.
Электронные системы в общем работают без замечаний. Понравились плавная работа технологии удержания в полосе, а автопарковка с пульта сразу привлекает всеобщее внимание на стоянке, ведь за рулем авто никого нет.
Динамика Hyundai Ioniq 6 2023
Тестовый электромобиль Hyundai Ioniq 6 оснащен двумя моторами, суммарно выдающими 325 л. с. Огромные 605 Н∙м крутящего момента в распоряжении практически сразу, поэтому на недостаток тяги грех жаловаться.
Весь свой потенциал Hyundai Ioniq 6 лучше все реализует в спортивном режиме – спринт до 100 км/ч занимает 5,1 с. Примечательно, что даже после 120-130 км/ч уверенный разгон продолжается, хотя многие электрокары на больших скоростях усмиряют свой пыл.
В режиме Eco электромобиль спокойнее, но все равно довольно резво стартует со светофора – для города этого вполне достаточно.
Интересно, что по желанию в мультимедиа можно имитировать звук двигателя. Звучит новый Hyundai Ioniq 6 весьма специфически – как звездолет из фантастического фильма.
Батарея и запас хода Hyundai Ioniq 6
Электромобиль Hyundai Ioniq 6 оснащен батареей на 77,4 кВт∙ч и по паспорту обладает запасом хода в 583 км (по циклу WLTP). У нас при активной езде с включенным климат-контролем среднее потребление электроэнергии составило около 18 кВт∙ч на 100 км, то есть не экономя можно легко проехать свыше 430 км.
Важная деталь: благодаря хорошей аэродинамике на трассе заряд батареи расходуется умеренно, хотя у многих электрокаров на больших скоростях он снижается буквально на глазах.
У Hyundai Ioniq 6 800-вольтная система, то есть он поддерживает сверхскоростную зарядку мощностью до 350 кВт. В таком режиме можно пополнить заряд батареи на 80% всего за 18 минут (разъем CCS 2), только вот в Украине столь мощных зарядных станций практически нет. Также поддерживается функция двунаправленной зарядки V2L – электрокар может выполнять роль большого павербанка и питать электроприборы.
Как управляется новый Hyundai Ioniq 6
Седан Hyundai Ioniq 6 обладает весьма мягкой подвеской, что вкупе с 18-дюймовыми колесами обеспечивает неплохой комфорт езды. Неровности на дорогах плавно поглощаются. Курсовая устойчивость на больших скоростях у седана хорошая, а в салоне тихо и лишь шины дают о себе знать.
Вместе с тем, благодаря низкому центру тяжести (его обеспечивает батарея в днище) электрокар очень мало кренится в виражах. Руль не самый информативный, но авто быстро и послушно реагирует на его поворот и уверенно маневрирует. Новый Hyundai Ioniq 6 нельзя назвать спорткаром с отточенной управляемостью, но он приятен в управлении.
Электромобиль Hyundai Ioniq 6 уверенно замедляется, а интенсивность тормозной рекуперации настраивается подрулевыми лепестками (есть четыре режима. В самом агрессивном четвертом режиме можно ездить без педали тормоза — авто тормозит, если отпустить газ. Хотя более комфортабельным является третий режим — там и замедление плавное, и батарея подзаряжается достаточно.Важно
Цена Hyundai Ioniq 6 в Украине
Новый Hyundai Ioniq 6 стоит от 1 998 600 гривен за базовую 151-сильную версию с батареей емкостью 53 кВт∙ч. Заднеприводная 229-сильная модификация с батареей на 77,4 кВт∙ч стартует с 2 175 700 гривен, ну а топовый полноприводной вариант мощностью 326 л. с. – это минимум 2 333 100 гривен. С одной стороны, это немало, а с другой – основные конкуренты Tesla Model 3 и Mercedes-Benz EQE не дешевле.
Вердикт Фокуса
Новый Hyundai Ioniq 6 – символ прогресса южнокорейской марки, ведь он вобрал в себя все современные технологии. Это своего рода имиджевая модель, символ прогресса, и вау-фактор здесь играет огромную роль — автомобиль создан, чтобы привлекать к себе внимание. Да, новые технологии никогда не были дешевыми, хотя нельзя сказать, что электрокар дороже конкурентов.
Плюсы Hyundai Ioniq 6:
- богатое оснащение;
- комфортабельная езда;
- достаточно большой запас хода;
- хорошая динамика.
Минусы Hyundai Ioniq 6:
- неудобные зеркала-камеры;
- мало места над головой на втором ряду;
- небольшой багажник.
Характеристики Hyundai Ioniq 6 2023
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность двигателя, л. с.
|326
|Крутящий момент, Нм
|605
|Коробка передач
|1-ступенчатый редуктор
|Привод
|полный
|Запас хода, км
|583
|Макс. скорость, км/ч
|185
|Разгон 0–100 км/ч, с
|5,1
|Емкость батареи, кВт∙ч
|77,4