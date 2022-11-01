Альтернатива генератору: как электромобили могут помочь при отключениях света

Ряд электрических моделей имеют "режим павербанка" и способны снабжать электроэнергией бытовые приборы. Аккумуляторной батареи вполне достаточно, чтобы запитать целый дом.

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Перебои с электричеством озадачили владельцев электромобилей, ведь теперь приходится больше думать о зарядке. Однако у некоторых электрокаров есть и свой плюс – при блэкаутах они способны питать электроэнергией отдельные приборы или даже целый дом.

Такая функция называется интеллектуальной или двунаправленной зарядкой, то есть можно не только брать электроэнергию из сети, но и при надобности отдавать ее назад через специальный двунаправленный зарядный разъем. При отключении света это весьма кстати, хотя воспользоваться такой опцией смогут преимущественно жители частных домов.

Электромобиль – более выгодная альтернатива генератору. Он эффективнее, да и затраты в этом случае меньше, ведь бензин и дизель сейчас дорогие.

[ + – ] Nissan Leaf поддерживает режимы V2G и V2H Фото: Motor1.com

Типы двунаправленной зарядки электромобилей:

V2G (Vehicle to grid – от автомобиля к сети) – электроэнергия отдается непосредственно в сеть для ее поддержки во время пиковых нагрузок. В Украине такая функция не работает, ведь ее должны внедрять энергораспределяющие компании. К тому же, требуется установка специального оборудования.

– электроэнергия отдается непосредственно в сеть для ее поддержки во время пиковых нагрузок. В Украине такая функция не работает, ведь ее должны внедрять энергораспределяющие компании. К тому же, требуется установка специального оборудования. V2H (Vehicle to home – от автомобиля к дому) – электромобиль, по сути, превращается в огромный павербанк и питает дом. Для работы этой функции необходимо только установить двунаправленную зарядную точку. В случае отключения электроэнергии функция V2H наиболее полезна, ведь аккумуляторной батареи электрокара емкостью 40-100 кВт∙ч вполне хватит на несколько дней.

– электромобиль, по сути, превращается в огромный павербанк и питает дом. Для работы этой функции необходимо только установить двунаправленную зарядную точку. В случае отключения электроэнергии функция V2H наиболее полезна, ведь аккумуляторной батареи электрокара емкостью 40-100 кВт∙ч вполне хватит на несколько дней. V2L (Vehicle to load – от автомобиля к прибору) – электромобиль питает различное оборудование, подключенное к его зарядному разъему через специальный переходник. Такая функция позволяет использовать, например, электрогриль во время выезда на природу или перфоратор для выполнения ремонтных работ.

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Какие электромобили поддерживают двунаправленную зарядку

Из официально представленных в Украине электрокаров Nissan Leaf поддерживает режимы V2G и V2H, а Hyundai Ioniq 5 – V2L. Кроме того, функция V2L появилась у обновленного MG ZS EV (в Украине пока доступна дорестайлинговая версия кроссовера).

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 оснащен функцией V2L Фото: Hyundai

Примечательно, что режимы V2G, V2H и V2L есть у подзаряжаемого гибрида Mitsubishi Outlander PHEV. Именно такие кроссоверы использует Патрульная полиция Украины. У этой модели не очень большая батарея, но есть бензиновый двигатель, который может послужить генератором.

Новый Lucid Air, недавно замеченный в Украине, поддерживает все три возможных режима двунаправленной зарядки. А электрокары Volkswagen ID, которые к нам завозят неофициально, должны получить V2L в скором времени – для этого нужно будет обновить программное обеспечение. Электромобили Tesla поддерживают двунаправленную зарядку, но пока она у них не активирована.

[ + – ] Плаг-ин гибрид Mitsubishi Outlander PHEV также поддерживает двунаправленную зарядку Фото: Патрульная полиция

Из моделей, не представленных в нашей стране, следует отметить электрический пикап Ford F-150 Lightning – он поддерживает V2G, V2H и V2L, причем его батареи достаточно, чтобы питать электричеством большой дом на протяжении трех дней.

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Кроме того, режим V2L есть у новых моделей концерна — Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV и EV6, а также Genesis GV60 и GV70. Получили его и китайские электромобили BYD, и новые Rivian. Скорее всего, в будущем таких моделей станет еще больше.

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