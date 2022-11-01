Альтернатива генератору: как электромобили могут помочь при отключениях света
Ряд электрических моделей имеют "режим павербанка" и способны снабжать электроэнергией бытовые приборы. Аккумуляторной батареи вполне достаточно, чтобы запитать целый дом.
Перебои с электричеством озадачили владельцев электромобилей, ведь теперь приходится больше думать о зарядке. Однако у некоторых электрокаров есть и свой плюс – при блэкаутах они способны питать электроэнергией отдельные приборы или даже целый дом.
Такая функция называется интеллектуальной или двунаправленной зарядкой, то есть можно не только брать электроэнергию из сети, но и при надобности отдавать ее назад через специальный двунаправленный зарядный разъем. При отключении света это весьма кстати, хотя воспользоваться такой опцией смогут преимущественно жители частных домов.
Электромобиль – более выгодная альтернатива генератору. Он эффективнее, да и затраты в этом случае меньше, ведь бензин и дизель сейчас дорогие.
Типы двунаправленной зарядки электромобилей:
- V2G (Vehicle to grid – от автомобиля к сети) – электроэнергия отдается непосредственно в сеть для ее поддержки во время пиковых нагрузок. В Украине такая функция не работает, ведь ее должны внедрять энергораспределяющие компании. К тому же, требуется установка специального оборудования.
- V2H (Vehicle to home – от автомобиля к дому) – электромобиль, по сути, превращается в огромный павербанк и питает дом. Для работы этой функции необходимо только установить двунаправленную зарядную точку. В случае отключения электроэнергии функция V2H наиболее полезна, ведь аккумуляторной батареи электрокара емкостью 40-100 кВт∙ч вполне хватит на несколько дней.
- V2L (Vehicle to load – от автомобиля к прибору) – электромобиль питает различное оборудование, подключенное к его зарядному разъему через специальный переходник. Такая функция позволяет использовать, например, электрогриль во время выезда на природу или перфоратор для выполнения ремонтных работ.
Какие электромобили поддерживают двунаправленную зарядку
Из официально представленных в Украине электрокаров Nissan Leaf поддерживает режимы V2G и V2H, а Hyundai Ioniq 5 – V2L. Кроме того, функция V2L появилась у обновленного MG ZS EV (в Украине пока доступна дорестайлинговая версия кроссовера).
Примечательно, что режимы V2G, V2H и V2L есть у подзаряжаемого гибрида Mitsubishi Outlander PHEV. Именно такие кроссоверы использует Патрульная полиция Украины. У этой модели не очень большая батарея, но есть бензиновый двигатель, который может послужить генератором.
Новый Lucid Air, недавно замеченный в Украине, поддерживает все три возможных режима двунаправленной зарядки. А электрокары Volkswagen ID, которые к нам завозят неофициально, должны получить V2L в скором времени – для этого нужно будет обновить программное обеспечение. Электромобили Tesla поддерживают двунаправленную зарядку, но пока она у них не активирована.
Из моделей, не представленных в нашей стране, следует отметить электрический пикап Ford F-150 Lightning – он поддерживает V2G, V2H и V2L, причем его батареи достаточно, чтобы питать электричеством большой дом на протяжении трех дней.Важно
Кроме того, режим V2L есть у новых моделей концерна — Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV и EV6, а также Genesis GV60 и GV70. Получили его и китайские электромобили BYD, и новые Rivian. Скорее всего, в будущем таких моделей станет еще больше.
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