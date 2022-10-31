Отключение электричества в Киеве: что должны знать водители и пешеходы

Резервным питанием оснастили уже 223 светофорных объекта в Киеве. Приоритет отдается сложным перекресткам и развязкам столицы.

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Во время стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве часть светофоров отключат, но многие – все-таки продолжат работу. Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, на сложных перекрестках и развязках светофоры Киева оснащают резервным питанием. Заряда батарей хватает на 2-3 часа работы.

"На сегодняшний день 223 светофорных объекта обеспечены резервным питанием. Большая часть модернизирована, то есть увеличено время работы резервного питания", — подчеркнул Николай Поворозник.

[ + – ] Пешеходам настоятельно рекомендуют носить светоотражающие элементы Фото: Закон и бизнес

В частности, при отключении электричества будут работать светофоры на таких перекрестках:

ул. Телиги–Дорогожицкая,

ул. Телиги–Ольжича,

Гостомельськое шосе–ул. Городская

просп. Палладина–ул. Булаховского

ул. Стеценко–Щербаковского

Харьковская площадь

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Кроме того, регулировкой движения будет заниматься патрульная полиция Киева. Если же перекресток нерегулируемый, то водителям следует ориентироваться на дорожные знаки приоритета.

В КГГА рекомендуют водителям быть особо внимательными при проезде неосвещенных пешеходных переходов. Пешеходов же призывают носить светоотражающие элементы на одежде или вещах – это сделает их заметнее в темное время суток. К слову, вскоре за отказ от их использования могут ввести штрафы.

Также Фокус сообщал, что на украинских дорогах стало больше радаров TruCAM — их адреса уже известны.