Отключение электричества в Киеве: что должны знать водители и пешеходы
Резервным питанием оснастили уже 223 светофорных объекта в Киеве. Приоритет отдается сложным перекресткам и развязкам столицы.
Во время стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве часть светофоров отключат, но многие – все-таки продолжат работу. Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.
По его словам, на сложных перекрестках и развязках светофоры Киева оснащают резервным питанием. Заряда батарей хватает на 2-3 часа работы.
"На сегодняшний день 223 светофорных объекта обеспечены резервным питанием. Большая часть модернизирована, то есть увеличено время работы резервного питания", — подчеркнул Николай Поворозник.
В частности, при отключении электричества будут работать светофоры на таких перекрестках:
- ул. Телиги–Дорогожицкая,
- ул. Телиги–Ольжича,
- Гостомельськое шосе–ул. Городская
- просп. Палладина–ул. Булаховского
- ул. Стеценко–Щербаковского
- Харьковская площадь
Кроме того, регулировкой движения будет заниматься патрульная полиция Киева. Если же перекресток нерегулируемый, то водителям следует ориентироваться на дорожные знаки приоритета.
В КГГА рекомендуют водителям быть особо внимательными при проезде неосвещенных пешеходных переходов. Пешеходов же призывают носить светоотражающие элементы на одежде или вещах – это сделает их заметнее в темное время суток. К слову, вскоре за отказ от их использования могут ввести штрафы.
Также Фокус сообщал, что на украинских дорогах стало больше радаров TruCAM — их адреса уже известны.