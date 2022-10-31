Відключення електрики у Києві: що повинні знати водії та пішоходи

Резервним живленням оснастили вже 223 світлофорні об'єкти в Києві. Пріоритет віддається складним перехрестям та розв'язкам столиці.

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Під час стабілізаційних відключень електроенергії у Києві частину світлофорів відключать, але багато які все-таки продовжать роботу. Про це розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

За його словами, на складних перехрестях та розв'язках світлофори Києва оснащують резервним живленням. Заряду батарей вистачає на 2-3 години роботи.

"На сьогодні 223 світлофорні об'єкти забезпечені резервним живленням. Більшість модернізована, тобто збільшено час роботи резервного живлення", — наголосив Микола Поворозник.

[ + – ] Пішоходам наполегливо рекомендують носити світловідбивальні елементи Фото: Закон і бізнес

Зокрема, під час відключень електрики працюватимуть світлофори на таких перехрестях:

вул. Теліги-Дорогожицька,

вул. Теліги-Ольжича,

Гостомельське шосе-вул. Міська

просп. Палладіна-вул. Булаховського

вул. Стеценка-Щербаковського

Харківська площа

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Крім того, регулюванням руху займатиметься патрульна поліція Києва. Якщо перехрестя нерегульоване, то водіям слід орієнтуватися на дорожні знаки пріоритету.

У КМДА рекомендують водіям бути особливо уважними під час проїзду неосвітлених пішохідних переходів. Пішоходів закликають носити світловідбивальні елементи на одязі чи речах — це зробить їх помітнішим у темний час доби. До речі, незабаром через відмову від їх використання можуть запровадити штрафи.

Також Фокус повідомляв, що на українських дорогах побільшало радарів TruCAM — їхні адреси вже відомі.