На українських дорогах збільшилась кількість радарів TruCAM — список адрес

В Україні вже використовується 137 радарів TruCAM на 229 ділянках доріг. У низці областей з активними бойовими діями контроль швидкості не здійснюється.

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Поліцейські патрулі із радарами TruCAM поступово повертаються на наші дороги. З сьогоднішнього дня, 13 жовтня, з'явилися 9 нових ділянок, де здійснюється контроль швидкості, а ще 4 – змінено. Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції у Facebook.

Отже, під час військового стану поліція використовує 137 радарів TruCAM і стежить за дотриманням швидкісного режиму на 229 ділянках доріг. Однак у низці регіонів, де ведуться активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська та Херсонська області), патрулювання не здійснюється.

Як і раніше всі ділянки доріг, де використовуються радари TruCAM, відомі – у Нацполіції регулярно публікують список адрес.

[ + – ] Патрульними зараз використовуються 137 радарів TruCAM Фото: Патрульна поліція

Розташування та адреси радарів TruCAM в Україні:

Вінницька область

Траса М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 350-370 км та 375-412 км

Траса М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 244-265 км та 265-300 км

Вінниця — Хмельницьке шосе.

Волинська область

Траса М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 414-470 км та 470-506 км

Траса М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 80-137 км

Траса Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 71-87 км та 87-130 км (нова ділянка)

Траса Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 0-130 км

Луцьк — проспект Відродження та вулиці Конякіна, Львівська, Ковельська, Рівненська та Набережна

Дніпропетровська область

Траса М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 913-959 км та 982-1038 км

Траса М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, 200-253 км

Траса Н-11 Дніпро — Миколаїв, 53-135 км

Траса Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 424-440 км

Дніпро – Полтавське, Запорізьке та Донецьке шосе, проспект Слобожанський, вулиці Набережна Перемоги, Маршала Малиновського, Набережна Заводська та Київська

Кривий Ріг – проспект Миру, вулиці Січеславська, Сергія Колачевського, Олексія Солом'яного, Чумацький Шлях, Рокитина, Волгоградська, Володимира Великого та Дніпровське шосе

Павлоград – вулиця Дніпровська

Житомирська область

Траса М-06 Київ — Чоп, 69-128 км, 150-190 км та 203-251 км

Траса М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 79-135 км та 140-228 км

Траса М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 184-213 км

Траса Н-03 Житомир — Чернівці, 18-22 км та 72-75 км

Траса Р-18 Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — Ставище, 4-9 км

Житомир – Київське шосе

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Закарпатська область

Траса М-06 Київ — Чоп, 720-768 км та 770-831 км

Траса М-08 обхід Ужгород — МПП "Ужгород", 5-9 км

Траса М-24 В. Добронь — Мукачеве — Берегове — КПП "Лужанка", 19-23 км

Траса Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 4-63 км

Ужгород — вулиці Собранецька та Гагаріна

Мукачево — вулиця Пряшівська

Івано-Франківська область

Траса Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів, 217-237 км, 260-276 км, 318-353 км, 365-370 км та 380-396 км

Траса Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига, 118-205 км (у напрямку Чернівців), 118-205 км (у напрямку Івано-Франківська), 27-35 км, 49-69 км, 51-55 км, 137-139 км та 79-90 км (нова ділянка)

Траса Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам'янець-Подільський, 113-116 км

Траса Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна, 3-17 км (нова ділянка)

Івано-Франківськ – вулиці Галицька та Криховецька

Київ

проспекти Бажана, Перемоги, Соборності та Броварської, вулиці Боргащівська та Саперно-Слобідська, Столичне та Набережне шосе

Київська область

Траса М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 20-60 км

Траса М-03 Київ – Харків – Довжанський (у межах Борисполя), 24-49 км та 50-104 км

Траса М-05 Київ — Одеса, 15-143 км (у напрямку Києва), 15-143 км (у напрямку Одеси)

Траса М-06 Київ — Чоп, 20-69 км

М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 45-79 км

Траса Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — Звенигородка, 113-124 км

Біла Церква – проспект Князя Володимира, вулиці Київська та Леваневського

Кіровоградська область

Траса М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 768-803 км

Траса М-05 Київ — Одеса, 252-265 км

Траса М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, 670-750 км

Кропивницький – вулиці Яновського, Холодноярська, Бобринецький шлях, Полтавська, Вокзальна та Мурманська

Львівська область

Траса М-06 Київ — Чоп, 511-580 км, 614-686 км, 437-450 км, 488-490 км, 585-586 та (нові ділянки) 457-463 км, 498-500 км, 597-603 км

Траса М-06-03 Київ — Чоп (під'їзд до Львова), 0-5 км

Траса М-09 Львів — Рава-Руська (на Люблін), 50-70 км, 128-191 км

Траса М-10 Львів — Краковець, 8-70 км

Траса М-10-01 Львів — Краковець (західний обхід Львова), 0-15 км

Траса М-11 Львів — Шегині, 8-82 км

Траса Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 415-438 км

Траса Н-13 Львів — Самбір — Ужгород, 50-68 км, 84-116 км, 131-139 км

Траса Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 2-23 км, 45-68 км

Траса Р-15 Ковель — Жовква, 128-151км

Траса Т-14-01 КПП "Смольниця" — Старий Самбір, 1-17 км

Траса Т-14-16 Львів — Пустомити — Мединичі, 7-14 км

Львів – проспект В'ячеслава Чорновола та Червоної Калини, вулиці Городоцька, Шевченка, Княгині Ольги, Стрийська, Личаківська, Стуса, Пасічна та Зелена

Одеська область

Траса М-05 Київ — Одеса, 360-440 км, 442-463 км

Траса М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 0-57 км (у напрямку Мелітополя), 0-57 (у напрямку Одеси)

Траса М-15 Одеса — Рені, 4-43 км, 186-230 км

Траса М-28 Одеса — Південний — М-14 з під'їздами, 19-26 км (нова ділянка)

Траса Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — М-15, 8-14 км (нова ділянка)

Одеса – Люстдорфська дорога, вулиці Балківська, Миколаївська дорога, Атамана Головатого, Краснова, Південна дорога, Чорноморського козацтва, Київське шосе та проспект Шевченка

Ізмаїл – проспекти Миру та Суворова

Полтавська область

Траса М-03 Київ — Харків — Довжанський, 136-238 км, 245-306 км, 310-347 км, 386-394 км

Траса М-22 Полтава — Олександрія, 7-106 км

Н-12 Суми — Полтава, 154-158 км

Траса Р-11 Полтава — Красноград, 7-14 км

Миргород – вулиця Гоголя

Лохвиця – вулиця Героїв України

Полтава – вулиці Соборності, Великотирнівська, Європейська, Маршала Бірюзова, Сакко, Зіньківська та проспект Миру

Кременчук – проспекти Лесі Українки та Свободи, вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, Київська, Вадима Пугачова, Академіка Герасимовича та Леонова

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Рівненська область

Траса М-06 Київ — Чоп, 260-310 км, 311-425 км (у напрямку Львова), 311-425 км (у напрямку Рівного)

Траса М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 301-320 км, 350-355 км

Траса Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, 130-156 км

Траса Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, 62-149 км

Траса Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, 170-175 км

Рівне – вулиці Дубенська, Київська та Соборна

Тернопільська область

Траса М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на Люблін), 1-35 км

Траса М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, 154-191 км, 128-140 км

Траса М-19 Доманово — Ковель — Чернівці — Тереблече, 239-319 км, 330-415 км та 415-446 км (нова ділянка)

Траса Р-41 обхід Тернополя, 12-27 км

Тернопіль – проспект Степана Бандери, вулиця Степана Будного

Хмельницька область

Траса М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, 191-300 км, 300-332 км

Траса М-12-03 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка (східний підхід до Хмельницького), 0-4 км

Траса Н-03 Житомир — Чернівці, 172-300 км

Хмельницький – вулиці Західно-Окружна та Кам'янецька

Черкаська область

Траса М-05 Київ — Одеса, 143-175 км, 175-237 км

Траса М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, 534-544 км

Траса Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, 0-25 км

Черкаси – вулиці Благовісна, Надпільна, Сумгаїтська, Смілянська, Гагаріна та проспект Хіміків

Чернівецька область

Траса М-19 Доманово — Ковель — Чернівці — Тереблече, 448-542 км (в напрямку Тереблече)

Траса М-19 Доманово — Ковель — Чернівці — Тереблече, 448-542 км (у напрямку Чернівців)

Траса Н-03 Житомир — Чернівці, 303-363 км

Траса Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига, 206-258 км

Чернівці – вулиці Героїв Майдану, Галицький шлях та Південно-Кільцева

Чернігівська область

Траса М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 64-90 км, 92-117 км, 166-176 км

Траса М-02 Копті — Глухів — Бачевськ, 80-102 км

Траса Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем'яч, 10-21 км

Чернігів – проспект Миру, Перемоги та вулиця Шевченка

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