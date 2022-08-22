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Збільшать у кілька разів: в Україні можуть зрости штрафи за перевищення швидкості

перевищення швидкості в Україні, порушення правил дорожнього руху, штраф за перевищення швидкості, правил дорожнього руху
Фото: km77.com | Штраф за перевищення швидкості на 110 км/год і більше може зрости до 4250 гривень

Депутати пропонують посилити відповідальність за перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше. Сума штрафу може перевищити 4000 гривень.

У Верховній Раді знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Вже підготовлено проект закону, який збільшує штрафи за перевищення швидкості в Україні. Про це повідомив автоадвокат Богдан Ґлядік на своєму сайті.

Законопроект пропонує посилювати відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації. Суми штрафів можуть зрости у рази.

Нові штрафи за перевищення швидкості в Україні, запропоновані депутатами:

  • Перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше – 3400 гривень;
  • Перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год та більше – 4250 гривень;
  • Перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію – 5100 гривень.
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У той же час, штрафи, що діють зараз, пропонують залишити. Нагадаємо, що при перевищенні ліміту швидкості на 20 км/год і більше доведеться заплатити 340 гривень, а на 50 км/год і більше – 1700 гривень. Сума зменшується вдвічі, якщо здійснити оплату протягом 10 банківських днів після отримання повідомлення.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві суд скасував усі тарифи на паркування — воно стало повністю безкоштовним.

Також ми писали, що в Україні змінено правила виїзду за кордон на автомобілі.