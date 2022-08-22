Збільшать у кілька разів: в Україні можуть зрости штрафи за перевищення швидкості

Депутати пропонують посилити відповідальність за перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше. Сума штрафу може перевищити 4000 гривень.

У Верховній Раді знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Вже підготовлено проект закону, який збільшує штрафи за перевищення швидкості в Україні. Про це повідомив автоадвокат Богдан Ґлядік на своєму сайті.

Законопроект пропонує посилювати відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації. Суми штрафів можуть зрости у рази.

Нові штрафи за перевищення швидкості в Україні, запропоновані депутатами:

Перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше – 3400 гривень;

Перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год та більше – 4250 гривень;

Перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію – 5100 гривень.

Важливо

В Україні відновив онлайн-сервіс вибору номерів авто: як ним скористатися

У той же час, штрафи, що діють зараз, пропонують залишити. Нагадаємо, що при перевищенні ліміту швидкості на 20 км/год і більше доведеться заплатити 340 гривень, а на 50 км/год і більше – 1700 гривень. Сума зменшується вдвічі, якщо здійснити оплату протягом 10 банківських днів після отримання повідомлення.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві суд скасував усі тарифи на паркування — воно стало повністю безкоштовним.

Також ми писали, що в Україні змінено правила виїзду за кордон на автомобілі.