Збільшать у кілька разів: в Україні можуть зрости штрафи за перевищення швидкості
Депутати пропонують посилити відповідальність за перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше. Сума штрафу може перевищити 4000 гривень.
У Верховній Раді знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Вже підготовлено проект закону, який збільшує штрафи за перевищення швидкості в Україні. Про це повідомив автоадвокат Богдан Ґлядік на своєму сайті.
Законопроект пропонує посилювати відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації. Суми штрафів можуть зрости у рази.
Нові штрафи за перевищення швидкості в Україні, запропоновані депутатами:
- Перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше – 3400 гривень;
- Перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год та більше – 4250 гривень;
- Перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію – 5100 гривень.
У той же час, штрафи, що діють зараз, пропонують залишити. Нагадаємо, що при перевищенні ліміту швидкості на 20 км/год і більше доведеться заплатити 340 гривень, а на 50 км/год і більше – 1700 гривень. Сума зменшується вдвічі, якщо здійснити оплату протягом 10 банківських днів після отримання повідомлення.
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