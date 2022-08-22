Увеличат в несколько раз: в Украине могут возрасти штрафы за превышение скорости

Депутаты предлагают усилить ответственность за превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и более. Сумма штрафа может превысить 4000 гривен.

В Верховной Раде снова заговорили об ужесточении наказания за нарушения ПДД. Уже подготовлен проект закона, увеличивающий штрафы за превышение скорости в Украине. Об этом сообщил автоадвокат Богдан Глядик на своем сайте.

Законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также за создание аварийной ситуации. Суммы штрафов могут вырасти в разы.

Новые штрафы за превышение скорости в Украине, предложенные депутатами:

Превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и более – 3400 гривен;

Превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и более – 4250 гривен;

Превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, что привело к аварийной ситуации – 5100 гривен.

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В то же время, действующие сейчас штрафы предлагают оставить. Напомним, что при превышении лимита скорости на 20 км/ч и более придется заплатить 340 гривен, а на 50 км/ч и более – 1700 гривен. Сумма уменьшается в два раза, если совершить оплату в течении 10 банковских дней после получения уведомления.

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