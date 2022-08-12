Суд отменил все тарифы на парковку в Киеве: что известно

Распоряжение КГГА о тарифах на парковку отменено судом. Оно не соответствует требованиям Налогового кодекса Украины и постановлению Кабинета Министров.

Тарифы на парковку в Киеве официально отменены. Шестой апелляционный суд своим решением признал недействительным распоряжение Киевской городской госадминистрации от 25 июня 2021 года, установившее расценки на стоянку. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Судебные разбирательства по поводу тарифов на парковку в столице идут уже год. В августе 2021 года группа киевлян подала в суд на КГГА с требованием признать незаконным и недействительным решение об изменении тарифов за стоянку на парковках КП "Киевтранспарксервис".

Еще 22 февраля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск, мотивируя это тем, что распоряжение КГГА не отвечает требованиям Налогового кодекса Украины и Порядка формирования тарифов на услуги пользования площадками для платной парковки транспортных средств, утвержденного постановлением Кабмина № 258 от 2 марта 2010 года. Эти нормативные акты имеют высшую юридическую силу.

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КГГА оспорили решение, однако Шестой апелляционный суд оставил его в силе. Распоряжение "Об установлении тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых Коммунальным предприятием "Киевтранспарксервис" признано недействительным.

Примечательно, что решение оглашено только сейчас, но вступило в силу еще 1 августа. А с 8 августа тарифы на парковку в Киеве отменены и сейчас она она полностью бесплатная.

Платная парковка в Киеве — правила и тарифы

С июля 2021 года систему парковки в Киеве реформировали. Во избежание коррупции и хищения бюджетных средств все платежи за парковку сделали электронными – через терминалы и мобильные приложения. Стоимость часа стоянки в центре увеличили, а зоны парковки в Киеве перекроили. Вместе с тем, вросло и количество паркомест.

[ + – ] Зоны парковки в Киеве изменили в 2021 году Фото: КГГА

Стоимость парковки в Киеве по тарифам 2021 года

І зона – 35 грн./час

ІІ зона – 25 грн./час

ІІІ зона – 5 грн./час

Кроме того, в столице появились парковочные инспекторы, фиксирующие нарушение правил остановки и стоянки на фото и видео. Штраф за неоплаченную парковку установили в размере 20-кратной стоимости часа стоянки в данной зоне.

Также Фокус сообщал, что в Украине изменены правила выезда за границу на авто — требования к водителям ужесточили.