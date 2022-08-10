В Украине появились современные турецкие электробусы (фото)

Турецкая компания Otokar поставляет в Украину электрическую маршрутку e-Centro и большой сочлененный городской автобус e-Kent Articulated. У них мощные моторы и емкие аккумуляторные батареи.

В Украину стали поставлять электрические автобусы Otokar. Турецкий производитель предлагает на нашем рынке сразу две "зеленые" модели. Об этом сообщается на сайте украинского дилера бренда.

Компактный Otokar e-Centro выполнен в популярном в Украине формате маршрутки. Он достигает всего 6,6 м в длину и рассчитан на 32 сидячих и стоячих пассажира. Его дизайн выполнен в ретро-стиле – с большими круглыми фарами и широкой радиаторной решеткой.

[ + – ] Otokar e-Kent Articulated — городской автобус длиной свыше 18 метров

Электромотор Otokar e-Centro оснащен мотором мощностью 272 л. с. (200 кВт) и с огромным крутящим моментом в 1200 Н∙м. Аккумуляторная батарея NMC емкостью 110 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 200 км, а зарядить ее можно всего за полтора часа. Кроме того, до 25% заряда можно возобновить за счет рекуперативного торможения.

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Otokar e-Kent Articulated – большой сочлененный (с "гармошкой") городской автобус длиной 18,75 м. Он рассчитан на 99 пассажиров. В салоне – низкий пол для людей в инвалидных колясках, а также установлен кондиционер.

[ + – ] В салоне Otokar e-Kent Articulated — низкий пол

Электромоторы автобуса развивают суммарно 557 л. с. (410 кВт). На выбор предложены батареи емкостью 350, 490 и 560 кВт∙ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине начались продажи легких электрических фургонов грузоподъемностью 1,2 тонны.

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