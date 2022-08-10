В Україні з'явилися сучасні турецькі електробуси (фото)

Турецька компанія Otokar постачає в Україну електричну маршрутку e-Centro та великий зчленований міський автобус e-Kent Articulated. У них потужні мотори та ємні акумуляторні батареї.

В Україну почали постачати електричні автобуси Otokar. Турецький виробник пропонує на нашому ринку одразу дві "зелені" моделі. Про це повідомляє сайт українського дилера бренду.

Компактний Otokar e-Centro виконаний у популярному в Україні форматі маршрутки. Він досягає всього 6,6 м у довжину та розрахований на 32 сидячих і стоячих пасажирів. Його дизайн виконаний у ретро-стилі — з великими круглими фарами та широкою радіаторною решіткою.

[ + – ] Otokar e-Kent Articulated — міський автобус завдовжки понад 18 метрів

Електромотор Otokar e-Centro оснащений двигуном потужністю 272 к. с. (200 кВт) і з величезним крутним моментом 1 200 Н∙м. Акумуляторна батарея NMC ємністю 110 кВт∙год забезпечує запас ходу в 200 км, а зарядити її можна лише за півтори години. Крім того, до 25% заряду можна відновити за рахунок рекуперативного гальмування.

Важливо

Нова "електричка" за ціною Camry. Найдоступніші електромобілі в Україні під час війни

Otokar e-Kent Articulated — великий зчленований (з "гармошкою") міський автобус завдовжки 18,75 м. Він розрахований на 99 пасажирів. У салоні — низька підлога для людей в інвалідних візках, а також встановлений кондиціонер.

[ + – ] У салоні Otokar e-Kent Articulated — низька підлога

Електродвигуни автобуса розвивають сумарно 557 к. с. (410 кВт). На вибір запропоновані батареї ємністю 350, 490 та 560 кВт∙год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розпочався продаж легких електричних фургонів вантажопідйомністю 1,2 тонни.

Також ми писали, що стартувало виробництво першого турецького автомобіля. Це електричний кросовер.