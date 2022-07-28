Дизайн від Pininfarina та автопілот: перше турецьке авто надійшло у виробництво (фото)

Електрокросовер TOGG пропонують у версіях потужністю 200 та 400 к. с. Топовий варіант розганяється до сотні за 4,8 с і має запас ходу 500 км.

У Туреччині розпочалося виробництво першого автомобіля власної розробки. Перші кросовери TOGG зійшли з конвеєра нового підприємства у провінції Бурса неподалік Стамбула. Про це повідомляє видання Handelsblatt.

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[ + – ] Кросовер TOGG та його творець Мехмет Гюрджан Каркаш

Поки турецькі автомобілі TOGG збирають малими партіями, а повномасштабне їх складання розпочнеться з листопада. Продажі дебютної моделі в Туреччині та Європі стартують у першому кварталі 2023 року.

Автомобілі TOGG розробляє і виробляє консорціум Automobile Enterprise Group, заснований бізнесменом Мехметом Гюрджаном Каркашем. У проєкт вкладено 3,7 млрд доларів. Перший прототип кросовера представили в 2019 році в присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

[ + – ] Дизайн авто створили в італійському ательє Pininfarina Фото: carscoops.com

Електричний кросовер TOGG створювали за участю фахівців знаменитого італійського ательє Pininfarina — саме вони розробили дизайн авто. В авто стриманий зовнішній вигляд із широкою решіткою радіатора.

У салоні встановлено відразу шість екранів, а дзеркала заднього виду замінені на камери. Турецький електромобіль TOGG отримав систему доповненої реальності й автопілот.

[ + – ] У салоні встановили одразу шість дисплеїв Фото: carscoops.com

Новий TOGG пропонують у 200-сильній задньопривідній і 400-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 7,6 та 4,8 с, відповідно. Базовий варіант має запас ходу 300 км, а топовий — 500 км.

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Незабаром до кросовера приєднається седан TOGG — його вже представили на початку року. До 2030 року представлять хетчбек С-класу, мінівен і компактний кросовер. Підприємство здатне випускати 175 тис. автомобілів щорічно.

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