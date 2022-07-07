Монголія налагодила випуск недорогих електричних позашляховиків за $7300 (фото)

Електромобіль Mozo Hero — компактний чотиримісний позашляховик довжиною 3,5 м. Його запас ходу становить 305 км.

Компанія Bars Motors тільки недавно почала випускати перші монгольські автомобілі, але вже розширює модельний ряд. Крім того, у виробництво запустили електромобіль Mozo Hero. Про це повідомляє офіційний сайт виробника.

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[ + – ] Позашляховик відрізняється незграбним дизайном

Як і первісток Bars Motors, новачок є ліцензійною копією китайського автомобіля. Монгольський автовиробник активно співпрацює з концерном Zotye.

В основі Mozo Hero лежить компактний електричний позашляховик Hengrun HRS1. У Китаї він коштує в еквіваленті 7300 – 11900 доларів.

[ + – ] Mozo Hero сягає всього 3,5 м у довжину

Своїм незграбним дизайном із високим капотом і вертикальними стійками даху новий Mozo Hero нагадує Suzuki Jimny. Монгольський автомобіль можна порівняти з ним за габаритами.

Розміри Mozo Hero:

Довжина — 3560 мм

Ширина — 1610 мм

Висота — 1705 мм

Колісна база — 2250 мм

[ + – ] Оснащення включає цифрову панель приладів і сенсорний дисплей

Салон розрахований на чотирьох осіб. Хоча модель бюджетна, вона отримала сенсорний дисплей і цифрову панель приладів.

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Монгольський електромобіль оснащений 44-сильним мотором і батареєю ємністю 28,2 кВт∙год. Заявлений запас ходу складає 305 км. Позашляховик пропонують виключно із заднім приводом.

[ + – ] Запас ходу складає 305 км

Bars Motors планує і надалі розширювати модельний ряд. На черзі — гібридний кросовер.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla зненацька втратила лідерство на ринку електромобілів.