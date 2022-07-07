Монголія налагодила випуск недорогих електричних позашляховиків за $7300 (фото)
Електромобіль Mozo Hero — компактний чотиримісний позашляховик довжиною 3,5 м. Його запас ходу становить 305 км.
Компанія Bars Motors тільки недавно почала випускати перші монгольські автомобілі, але вже розширює модельний ряд. Крім того, у виробництво запустили електромобіль Mozo Hero. Про це повідомляє офіційний сайт виробника.
Як і первісток Bars Motors, новачок є ліцензійною копією китайського автомобіля. Монгольський автовиробник активно співпрацює з концерном Zotye.
В основі Mozo Hero лежить компактний електричний позашляховик Hengrun HRS1. У Китаї він коштує в еквіваленті 7300 – 11900 доларів.
Своїм незграбним дизайном із високим капотом і вертикальними стійками даху новий Mozo Hero нагадує Suzuki Jimny. Монгольський автомобіль можна порівняти з ним за габаритами.
Розміри Mozo Hero:
- Довжина — 3560 мм
- Ширина — 1610 мм
- Висота — 1705 мм
- Колісна база — 2250 мм
Салон розрахований на чотирьох осіб. Хоча модель бюджетна, вона отримала сенсорний дисплей і цифрову панель приладів.Важливо
Монгольський електромобіль оснащений 44-сильним мотором і батареєю ємністю 28,2 кВт∙год. Заявлений запас ходу складає 305 км. Позашляховик пропонують виключно із заднім приводом.
Bars Motors планує і надалі розширювати модельний ряд. На черзі — гібридний кросовер.
Раніше Фокус повідомляв, що Tesla зненацька втратила лідерство на ринку електромобілів.