Suzuki Jimny отримає подовжену сімейну версію (фото)
Подовжений Suzuki Jimny від початку планувався тільки для Індії, але тепер його вирішили продавати і в Європі. Позашляховик стане просторішим усередині й отримає гібридну установку.
В Австрії під час тестів папараці зняли новий Suzuki Jimny Long. П'ятидверний сімейний варіант популярного позашляховика має з'явитися наприкінці цього року. Про це пише сайт Carscoops.
Подовжений Suzuki Jimny розробляють уже кілька років, проте через коронавірус та кризу автомобільних мікрочіпів його прем'єру постійно відкладали. Раніше автомобіль уже кілька разів бачили на випробуваннях в Індії. Саме для індійського ринку п'ятидверний варіант і розробляли, проте згодом вирішили запропонувати його і для Європи.
Suzuki Jimny Long подовжений на 300 мм, тобто його довжина досягає 3 850 мм, а колісна база — 2 550 мм. Збільшені розміри допоможуть збільшити простір на другому ряду й об'єм багажника.
На фото крізь камуфляж видно, що задні двері коротші за передні. Крім того, привертає увагу змінена решітка радіатора — її отримає і тридверний Jimny в процесі оновлення. Салон Suzuki Jimny Long оформлений так само, як і в стандартній модифікації.Важливо
Очікується, що для Європи позашляховик оснастять новим 1,4-літровим 129-сильним бензиновим турбомотором із гібридною установкою від Suzuki SX4 2022. В Індії збережеться 1,5-літрова 102-сильна четвірка. Звичайно ж, автомобіль отримає повний привід із понижувальною передачею і збереже відмінну прохідність.
Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki представили недорогий гібридний кросовер вартістю лише $10 тисяч.