Suzuki Jimny отримає подовжену сімейну версію (фото)

Подовжений Suzuki Jimny від початку планувався тільки для Індії, але тепер його вирішили продавати і в Європі. Позашляховик стане просторішим усередині й отримає гібридну установку.

В Австрії під час тестів папараці зняли новий Suzuki Jimny Long. П'ятидверний сімейний варіант популярного позашляховика має з'явитися наприкінці цього року. Про це пише сайт Carscoops.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Позашляховик подовжений на 300 мм Фото: carscoops.com

Подовжений Suzuki Jimny розробляють уже кілька років, проте через коронавірус та кризу автомобільних мікрочіпів його прем'єру постійно відкладали. Раніше автомобіль уже кілька разів бачили на випробуваннях в Індії. Саме для індійського ринку п'ятидверний варіант і розробляли, проте згодом вирішили запропонувати його і для Європи.

[ + – ] Suzuki Jimny Long уже бачили без камуфляжу в Індії Фото: Autocar

Suzuki Jimny Long подовжений на 300 мм, тобто його довжина досягає 3 850 мм, а колісна база — 2 550 мм. Збільшені розміри допоможуть збільшити простір на другому ряду й об'єм багажника.

[ + – ] Автомобіль отримає гібридну установку Фото: carscoops.com

На фото крізь камуфляж видно, що задні двері коротші за передні. Крім того, привертає увагу змінена решітка радіатора — її отримає і тридверний Jimny в процесі оновлення. Салон Suzuki Jimny Long оформлений так само, як і в стандартній модифікації.

[ + – ] Салон Jimny Long оформлений так само, як і в тридверному варіанті Фото: carscoops.com

Важливо

Молодший брат Kangoo: Renault показали практичний позашляховий фургон за $13 500 (фото)

Очікується, що для Європи позашляховик оснастять новим 1,4-літровим 129-сильним бензиновим турбомотором із гібридною установкою від Suzuki SX4 2022. В Індії збережеться 1,5-літрова 102-сильна четвірка. Звичайно ж, автомобіль отримає повний привід із понижувальною передачею і збереже відмінну прохідність.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki представили недорогий гібридний кросовер вартістю лише $10 тисяч.