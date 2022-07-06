Suzuki Jimny получит удлиненную семейную версию (фото)

Удлиненный Suzuki Jimny изначально планировался только для Индии, но теперь его решили продавать и в Европе. Внедорожник станет просторнее внутри и получит гибридную установку.

В Австрии во время тестов папарацци сняли новый Suzuki Jimny Long. Пятидверный семейный вариант популярного внедорожника должен появиться под конец нынешнего года. Об этом пишет сайт Carscoops.

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[ + – ] Внедорожник удлинен на 300 мм Фото: carscoops.com

Удлиненный Suzuki Jimny разрабатывают уже несколько лет, однако из-за коронавируса и кризиса автомобильных микрочипов его премьеру постоянно откладывали. Ранее автомобиль уже несколько раз видели на испытаниях в Индии. Именно для индийского рынка пятидверный вариант и разрабатывали, однако со временем решили предложить его и для Европы.

[ + – ] Suzuki Jimny Long уже видели без камуфляжа в Индии Фото: Autocar

Suzuki Jimny Long удлинен на 300 мм, то есть его длина достигает 3850 мм, а колесная база – 2550 мм. Возросшие размеры помогут увеличить пространство на втором ряду и объем багажника.

[ + – ] Автомобиль получит гибридную установку Фото: carscoops.com

На фото сквозь камуфляж видно, что задние двери короче передних. Кроме того, обращает на себя внимание измененная решетка радиатора – ее получит и трехдверный Jimny при обновлении. Салон Suzuki Jimny Long оформлен также, как и в стандартной модификации.

[ + – ] Салон Jimny Long оформлен так же, как и в трехдверном варианте Фото: carscoops.com

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Ожидается, что для Европы внедорожник оснастят новым 1,4-литровым 129-сильным бензиновым турбомотором с гибридной установкой от Suzuki SX4 2022. В Индии же сохранится 1,5-литровая 102-сильная четверка. Конечно же, автомобиль получит полный привод с понижающей передачей и сохранит отличную проходимость.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki представили недорогой гибридный кроссовер стоимостью всего $10 тысяч.