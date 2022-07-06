Suzuki Jimny получит удлиненную семейную версию (фото)
Удлиненный Suzuki Jimny изначально планировался только для Индии, но теперь его решили продавать и в Европе. Внедорожник станет просторнее внутри и получит гибридную установку.
В Австрии во время тестов папарацци сняли новый Suzuki Jimny Long. Пятидверный семейный вариант популярного внедорожника должен появиться под конец нынешнего года. Об этом пишет сайт Carscoops.
Удлиненный Suzuki Jimny разрабатывают уже несколько лет, однако из-за коронавируса и кризиса автомобильных микрочипов его премьеру постоянно откладывали. Ранее автомобиль уже несколько раз видели на испытаниях в Индии. Именно для индийского рынка пятидверный вариант и разрабатывали, однако со временем решили предложить его и для Европы.
Suzuki Jimny Long удлинен на 300 мм, то есть его длина достигает 3850 мм, а колесная база – 2550 мм. Возросшие размеры помогут увеличить пространство на втором ряду и объем багажника.
На фото сквозь камуфляж видно, что задние двери короче передних. Кроме того, обращает на себя внимание измененная решетка радиатора – ее получит и трехдверный Jimny при обновлении. Салон Suzuki Jimny Long оформлен также, как и в стандартной модификации.Важно
Ожидается, что для Европы внедорожник оснастят новым 1,4-литровым 129-сильным бензиновым турбомотором с гибридной установкой от Suzuki SX4 2022. В Индии же сохранится 1,5-литровая 102-сильная четверка. Конечно же, автомобиль получит полный привод с понижающей передачей и сохранит отличную проходимость.
Ранее Фокус сообщал, что Suzuki представили недорогой гибридный кроссовер стоимостью всего $10 тысяч.