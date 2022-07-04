Младший брат Kangoo: Renault показали практичный внедорожный фургон за $13 500 (фото)

Компактный кроссовер Renault Triber превратили в коммерческий фургон. У него приличный 1500-литровый отсек и грузоподъемность 542 кг.

Линейку компактного кроссовера Renault Triber пополнила грузовая версия Express. Фургон поступит в продажу до конца месяца по цене от 13 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Задние стекла заменены пластиковыми вставками Фото: Renault

Новый Renault Triber Express с виду практически не отличается от стандартного кроссовера. У него мускулистый дизайн с рельефными боковинами и короткими свесами кузова. Нижняя часть авто прикрыта защитным пластиковым обвесом.

Задние окна Renault Triber Express заменены пластиком, имитирующим тонированные стекла. Кроме того, фургон получил меньшие 14-дюймовые колесные диски.

[ + – ] Объем грузового отсека — 1500 л Фото: Renault

Размеры Renault Triber Express:

Длина – 3990 мм

Ширина – 1739 мм

Высота – 1643 мм

Колесная база – 2636 мм

[ + – ] Оснащение включает кондиционер, аудиосистему и парктроник Фото: Renault

Из салона убрали задние сиденья и оборудовали 1500-литровый грузовой отсек. От передних кресел он отделен специальной сеткой. Грузоподъемность компактного фургона составляет 542 кг. Комплектация Renault Triber Express включает кондиционер, 2 подушки безопасности, ABS, аудиосистему и парктроник.

Важно

Opel готовит конкурента Nissan Leaf с запасом хода 400 км (фото)

Автомобиль предлагают только с одним двигателем – 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 71 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической КПП. У внедорожного фургона приличный клиренс – 182 мм.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила экономичный гибридный кроссовер стоимостью $14 тысяч.