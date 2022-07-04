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Младший брат Kangoo: Renault показали практичный внедорожный фургон за $13 500 (фото)

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Renault Triber Express, Renault Triber, новый Renault Triber, кроссовер Renault Triber
Фото: Renault | Фургон с виду не отличается от стандартного Renault Triber

Компактный кроссовер Renault Triber превратили в коммерческий фургон. У него приличный 1500-литровый отсек и грузоподъемность 542 кг.

Линейку компактного кроссовера Renault Triber пополнила грузовая версия Express. Фургон поступит в продажу до конца месяца по цене от 13 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Renault Triber Express, Renault Triber, новый Renault Triber, кроссовер Renault Triber
Задние стекла заменены пластиковыми вставками
Фото: Renault

Новый Renault Triber Express с виду практически не отличается от стандартного кроссовера. У него мускулистый дизайн с рельефными боковинами и короткими свесами кузова. Нижняя часть авто прикрыта защитным пластиковым обвесом.

Задние окна Renault Triber Express заменены пластиком, имитирующим тонированные стекла. Кроме того, фургон получил меньшие 14-дюймовые колесные диски.

Renault Triber Express, Renault Triber, новый Renault Triber, кроссовер Renault Triber
Объем грузового отсека — 1500 л
Фото: Renault

Размеры Renault Triber Express:

  • Длина – 3990 мм
  • Ширина – 1739 мм
  • Высота – 1643 мм
  • Колесная база – 2636 мм
Renault Triber Express, Renault Triber, новый Renault Triber, кроссовер Renault Triber
Оснащение включает кондиционер, аудиосистему и парктроник
Фото: Renault

Из салона убрали задние сиденья и оборудовали 1500-литровый грузовой отсек. От передних кресел он отделен специальной сеткой. Грузоподъемность компактного фургона составляет 542 кг. Комплектация Renault Triber Express включает кондиционер, 2 подушки безопасности, ABS, аудиосистему и парктроник.

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Автомобиль предлагают только с одним двигателем – 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 71 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической КПП. У внедорожного фургона приличный клиренс – 182 мм.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила экономичный гибридный кроссовер стоимостью $14 тысяч.