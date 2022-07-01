Toyota презентовала недорогой кроссовер за $14 тысяч с расходом 4 л на 100 км (видео)

Toyota Urban Cruiser Hyryder — самый доступный кроссовер японской марки. Модель будет предложена исключительно в гибридных версиях.

Toyota представила новый Urban Cruiser Hyryder. Самый дешевый кроссовер Toyota поступит в продажу с августа, а его стартовая цена составит около $14 000. Об этом сообщает издание Autocar.

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[ + – ] Toyota Urban Cruiser Hyryder разработали совместно с Suzuki Фото: Toyota

Новый Toyota Urban Cruiser Hyryder разрабатывали совместно с Suzuki. Модель построена на платформе Suzuki Brezza и будет выпускаться вместе с ним на предприятии в Индии. На презентации представители Toyota особо подчеркнули, что модель планируют активно экспортировать в другие страны.

Кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder – компактная городская модель длиной около 4 м и с колесной базой в 2,5 м. Авто обращает на себя внимание благодаря выразительному дизайну передней части с тоненькими диодными фарами и огромным воздухозаборником.

[ + – ] Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей Фото: Toyota

В салоне в топовых версиях предусмотрены цифровая панель приборов и 9,0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Комплектация довольно богатая, как для бюджетной модели – двухзонный климат-контроль, люк в крыше, камеры кругового обзора, проекция данных на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфонова, и даже вентиляция сидений.

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Новый Toyota Urban Cruiser Hyryder предложат в двух версиях, причем обе они гибридные. Начальный вариант получил силовой агрегат от собрата Suzuki Brezza – 1,5-литровый 103-сильный бензиновый мотор и 48-вольтную "мягкую" гибридную установку.

[ + – ] На выбор предложены две гибридные версии модели

Топовый кроссовер является подзаряжаемым гибридом – здесь также установлен 1,5-литровый двигатель, но он дополнен электромотором помощнее и батареей побольше. Суммарная отдача составляет 115 л. с. Такой Toyota Hyryder расходует всего 4 л/100 км и может проехать 25 км в полностью электрическом режиме.

Ранее Фокус сообщал, что рассекретили новый спорткар Toyota. Он станет самой быстрой моделью марки.