Toyota презентувала недорогий кросовер за $14 тисяч із витратою 4 л на 100 км (відео)

Toyota Urban Cruiser Hyryder — найдоступніший кросовер японської марки. Модель запланують лише в гібридних версіях.

Toyota презентувала новий Urban Cruiser Hyryder. Найдешевший кросовер Toyota надійде у продаж із серпня, а його стартова ціна складе близько $14 000. Про це повідомляє видання Autocar.

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[ + – ] Toyota Urban Cruiser Hyryder розробили спільно із Suzuki Фото: Toyota

Новий Toyota Urban Cruiser Hyryder розробляли разом із Suzuki. Модель побудована на платформі Suzuki Brezza і випускатиметься разом із ним на підприємстві в Індії. На презентації представники Toyota особливо наголосили, що модель планують активно експортувати до інших країн.

Кросовер Toyota Urban Cruiser Hyryder — компактна міська модель довжиною близько 4 м і з колісною базою в 2,5 м. Авто привертає увагу завдяки виразному дизайну передньої частини з тоненькими діодними фарами і величезним повітрозабірником.

[ + – ] Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей Фото: Toyota

У салоні в топових версіях передбачено цифрову панель приладів і 9,0-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Комплектація досить багата як для бюджетної моделі — двозонний клімат-контроль, люк у даху, камери кругового огляду, проєкція даних на лобове скло, бездротова зарядка для смартфона, і навіть вентиляція сидінь.

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Новий Toyota Urban Cruiser Hyryder запропонують у двох версіях, причому обидві гібридні. Початковий варіант отримав силовий агрегат від побратима Suzuki Brezza — 1,5-літровий 103-сильний бензиновий мотор і 48-вольтну "м'яку" гібридну установку.

[ + – ] На вибір запропоновано дві гібридні версії моделі

Топовий кросовер є гібридом, що підзаряджається — тут також встановлений 1,5-літровий двигун, але він доповнений електромотором потужнішим і батареєю побільше. Сумарна віддача складає 115 к. с. Такий Toyota Hyryder витрачає лише 4 л/100 км і може проїхати 25 км у повністю електричному режимі.

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