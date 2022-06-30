Найшвидша Toyota в історії розсекречена до прем'єри (фото)

Екстремальний концепт-кар Toyota GR GT3 стане основою швидкісної спортивної моделі. Купе запропонують у дорожній і гоночній версіях.

В інтернет проникли офіційні зображення спортивного купе Toyota GR GT3. Їх подали до Європейської агенції інтелектуальної власності (EUIPO) для реєстрації патенту на дизайн моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Toyota GR GT3 надійде у виробництво у 2023 або 2024 році Фото: Toyota

Концепт-кар Toyota GR GT3 презентували в січні на автошоу у Токіо. Згодом віцепрезидент американського підрозділу Toyota Купер Еріксон підтвердив, що модель стане серійною. Її розробляють у спортивному підрозділі Gazoo Racing, і вона має з'явитися у 2023 чи 2024 році.

[ + – ] У купе дуже довгий капот, а салон зрушений назад Фото: Toyota

За зображеннями видно, що серійне купе Toyota GR GT3 має стриманіший вигляд, ніж концепт. У нього немає величезного антикрила, а аеродинамічний обвіс скромніший.

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У автомобіля дуже довгий капот, а двомісний салон зрушено максимально назад. Вихлопні труби виведені з обох боків кузова, а задня частина виконана в дусі суперкара Lexus LFA.

[ + – ] Задня частина виконана в стилі суперкара Lexus LFA Фото: Toyota

Характеристики Toyota GR GT3 поки що не розголошують. Відомо, що в ієрархії марки купе стоятиме вище за спорткар Toyota GR Supra, який є найшвидшою моделлю марки наразі. Очевидно, GR GT3 буде ще швидшим.

[ + – ] Модель запропонують у дорожній і гоночній версіях Фото: Toyota

Також заявлено, що в моделі буде дві версії — дорожня та гоночна. З нею Toyota братиме участь у перегонах у класі GT3.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує недорогий кросовер. Модель запропонують виключно в гібридних версіях.