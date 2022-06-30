RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Найшвидша Toyota в історії розсекречена до прем'єри (фото)

507
Toyota GR GT3, нова Toyota GR GT3, спорткар Toyota, купе Toyota, Toyota GR, Toyota Supra
Фото: Toyota | Концепт-кар Toyota GR GT3 показали на початку цього року

Екстремальний концепт-кар Toyota GR GT3 стане основою швидкісної спортивної моделі. Купе запропонують у дорожній і гоночній версіях.

В інтернет проникли офіційні зображення спортивного купе Toyota GR GT3. Їх подали до Європейської агенції інтелектуальної власності (EUIPO) для реєстрації патенту на дизайн моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Toyota GR GT3, нова Toyota GR GT3, спорткар Toyota, купе Toyota, Toyota GR, Toyota Supra
Toyota GR GT3 надійде у виробництво у 2023 або 2024 році
Фото: Toyota

Концепт-кар Toyota GR GT3 презентували в січні на автошоу у Токіо. Згодом віцепрезидент американського підрозділу Toyota Купер Еріксон підтвердив, що модель стане серійною. Її розробляють у спортивному підрозділі Gazoo Racing, і вона має з'явитися у 2023 чи 2024 році.

Toyota GR GT3, нова Toyota GR GT3, спорткар Toyota, купе Toyota, Toyota GR, Toyota Supra
У купе дуже довгий капот, а салон зрушений назад
Фото: Toyota

За зображеннями видно, що серійне купе Toyota GR GT3 має стриманіший вигляд, ніж концепт. У нього немає величезного антикрила, а аеродинамічний обвіс скромніший.

Важливо
До сотні за дві секунди та 700 км запас ходу: Lexus показав електричний суперкар (фото)
До сотні за дві секунди та 700 км запас ходу: Lexus показав електричний суперкар (фото)

У автомобіля дуже довгий капот, а двомісний салон зрушено максимально назад. Вихлопні труби виведені з обох боків кузова, а задня частина виконана в дусі суперкара Lexus LFA.

Toyota GR GT3, нова Toyota GR GT3, спорткар Toyota, купе Toyota, Toyota GR, Toyota Supra
Задня частина виконана в стилі суперкара Lexus LFA
Фото: Toyota

Характеристики Toyota GR GT3 поки що не розголошують. Відомо, що в ієрархії марки купе стоятиме вище за спорткар Toyota GR Supra, який є найшвидшою моделлю марки наразі. Очевидно, GR GT3 буде ще швидшим.

Toyota GR GT3, нова Toyota GR GT3, спорткар Toyota, купе Toyota, Toyota GR, Toyota Supra
Модель запропонують у дорожній і гоночній версіях
Фото: Toyota

Також заявлено, що в моделі буде дві версії — дорожня та гоночна. З нею Toyota братиме участь у перегонах у класі GT3.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує недорогий кросовер. Модель запропонують виключно в гібридних версіях.