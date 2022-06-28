Розкрито перші подробиці найдешевшого кросовера Toyota (відео)

Кросовер Toyota Hyryder досягає близько 4 м завдовжки і відрізняється виразним дизайном. Модель запропонують лише в гібридних версіях.

Опубліковано перші тизери Toyota Hyryder. Найдоступніший кросовер марки мають представити 1 липня, а його продажі стартують з початку серпня. Відео з новою моделлю з'явилося на офіційному Youtube каналі японського бренду.

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[ + – ] У салоні встановлений 9,0-дюймовий дисплей Фото: Autocar

Нова Toyota Hyryder — недорогий компактний кросовер довжиною приблизно 4 м. Вартість базової версії становитиме близько $14-15 тисяч. Модель розробляли разом із Suzuki, а її конкурентами стануть Kia Seltos, Skoda Kushaq та Volkswagen Taigun. Для здешевлення авто виробництво налагодять в Індії.

[ + – ] Кросовер коштуватиме приблизно від $14-15 тисяч Фото: скриншот/youtube

Судячи з тизерів, у Toyota Hyryder 2023 виразний гранований дизайн із двоповерховою світлодіодною оптикою. В салоні привертає увагу 9,0-дюймовий сенсорний дисплей. Відомо, що флагманська версія отримає двозонний клімат-контроль та камери кругового огляду.

[ + – ] Кросовер Toyota Hyryder запропонують лише в гібридних версіях

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Кросовер Toyota Hyryder буде доступний виключно у гібридному виконанні. Початковий варіант отримає 1,5-літровий бензиновий двигун з 48-вольтним стартертом-генератором, а в дорожчих версіях ця четвірка доповнена повноцінним електромотором. Усі модифікації будуть передньопривідними та з безступінчастим варіатором.

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