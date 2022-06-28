Раскрыты первые подробности самого дешевого кроссовера Toyota (видео)

Кроссовер Toyota Hyryder достигает около 4 м в длину и отличается выразительным дизайном. Модель предложат исключительно в гибридных версиях.

Опубликованы первые тизеры Toyota Hyryder. Самый доступный кроссовер марки должны представить 1 июля, а его продажи стартуют с начала августа. Видео с новой моделью появилось на официальном Youtube-канале японского бренда.

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[ + – ] В салоне установлен 9,0-дюймовый дисплей Фото: Autocar

Новая Toyota Hyryder – недорогой компактный кроссовер длиной примерно 4 м. Стоимость базовой версии составит около $14-15 тысяч. Модель разрабатывали совместно с Suzuki, а ее конкурентами станут Kia Seltos, Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Для удешевления авто производство наладят в Индии.

[ + – ] Кроссовер будет стоить примерно от Фото: скриншот/youtube

Судя по тизерам, у Toyota Hyryder 2023 выразительный граненый дизайн с двухэтажной светодиодной оптикой. В салоне обращает на себя внимание 9,0-дюймовый сенсорный дисплей. Известно, что флагманская версия получит двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.

[ + – ] Кроссовер Toyota Hyryder предложат исключительно в гибридных версиях

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Кроссовер Toyota Hyryder будет доступен исключительно в гибридном исполнении. Начальный вариант получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с 48-вольтным стартертом-генератором, а в более дорогих версиях эта четверка дополнена полноценным электромотором. Все модификации будут переднеприводными и с бесступенчатым вариатором.

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