Раскрыты первые подробности самого дешевого кроссовера Toyota (видео)
Кроссовер Toyota Hyryder достигает около 4 м в длину и отличается выразительным дизайном. Модель предложат исключительно в гибридных версиях.
Опубликованы первые тизеры Toyota Hyryder. Самый доступный кроссовер марки должны представить 1 июля, а его продажи стартуют с начала августа. Видео с новой моделью появилось на официальном Youtube-канале японского бренда.
Новая Toyota Hyryder – недорогой компактный кроссовер длиной примерно 4 м. Стоимость базовой версии составит около $14-15 тысяч. Модель разрабатывали совместно с Suzuki, а ее конкурентами станут Kia Seltos, Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Для удешевления авто производство наладят в Индии.
Судя по тизерам, у Toyota Hyryder 2023 выразительный граненый дизайн с двухэтажной светодиодной оптикой. В салоне обращает на себя внимание 9,0-дюймовый сенсорный дисплей. Известно, что флагманская версия получит двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.Важно
Кроссовер Toyota Hyryder будет доступен исключительно в гибридном исполнении. Начальный вариант получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с 48-вольтным стартертом-генератором, а в более дорогих версиях эта четверка дополнена полноценным электромотором. Все модификации будут переднеприводными и с бесступенчатым вариатором.
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