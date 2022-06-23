Представлена новая Toyota RAV4 2023: как изменился популярный кроссовер (фото)
Кроссовер Toyota RAV4 проходит уже второе обновление за последний год. Если ранее освежили его внешний вид, то теперь доработали салон.
Опубликованы официальные фото Toyota RAV4 2023. Самый популярный кроссовер в мире снова обновили. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.
Напомним, что в прошлом году кроссовер Toyota RAV4 нынешнего поколения уже прошел фейслифтинг. Тогда он изменился внешне –получил новые фары и фонари, а также несколько иные бамперы.
Теперь пришло время модернизировать салон Toyota RAV4. Там установили новый виртуальный щиток приборов. Дисплей стал крупнее (12,3 дюймов в диагонали) и теперь его конфигурацию можно менять. Например, он способен отображать карту навигации.Важно
Сенсорный экран на центральной панели также увеличен – до 10,5 дюймов. Кроме того, разработали улучшенную мультимедийную систему. Функции Apple CarPlay и Android Auto стали стандартными во всех Toyota RAV4 2023. А еще кроссовер получил улучшенные системы автоматического торможения и объезда препятствий.
Двигатели Toyota RAV4 остались прежними. Модель предлагают с бензиновыми моторами объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.), а также в гибридных версиях на 222 и 306 л. с. Как и прежде, доступны варианты с передним и полным приводом.
Ранее Фокус сообщал, что линейку Toyota RAV4 пополнила версия повышенной проходимости Woodland Edition.
Также мы писали, что стоимость некоторых версий Toyota RAV4 уже доходит до $100 тысяч.