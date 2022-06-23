Представлено нову Toyota RAV4 2023: як змінився популярний кросовер (фото)

Кросовер Toyota RAV4 проходить уже друге оновлення за останній рік. Якщо раніше освіжили його вигляд, то тепер доопрацювали салон.

Опубліковані офіційні фото Toyota RAV4 2023. Найпопулярніший кросовер у світі знову оновили. Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.

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[ + – ] У салоні встановлені збільшені дисплей панелі приладів і мультимедіа Фото: Toyota

Нагадаємо, що минулого року кросовер Toyota RAV4 нинішнього покоління вже пройшов фейсліфтинг. Тоді він змінився зовні — отримав нові фари та ліхтарі, а також дещо інші бампери.

Тепер настав час модернізувати салон Toyota RAV4. Там установили новий віртуальний щиток приладів. Дисплей став більшим (12,3 дюйма в діагоналі), і тепер його конфігурацію можна змінювати. Наприклад, він може відображати карту навігації.

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Сенсорний екран на центральній панелі також збільшено до 10,5 дюйма. Крім того, розробили покращену мультимедійну систему. Функції Apple CarPlay і Android Auto стали стандартними в усіх Toyota RAV4 2023. А ще кросовер отримав покращені системи автоматичного гальмування й об'їзду перешкод.

[ + – ] На екран щитка приладів тепер виводиться навігаційна карта Фото: Toyota

Двигуни Toyota RAV4 залишилися незмінними. Модель пропонують із бензиновими моторами об'ємом 2,0 л (173 к. с.) і 2,5 л (208 к. с.), а також у гібридних версіях на 222 і 306 к. с. Як і раніше, доступні варіанти з переднім і повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку Toyota RAV4 поповнила версія підвищеної прохідності Woodland Edition.

Також ми писали, що вартість деяких версій Toyota RAV4 вже сягає $100 тисяч.