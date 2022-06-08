Названо найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік: без сенсацій не обійшлося

Дефіцит мікрочипів обвалив світовий авторинок і продаж практично всіх великих автоконцернів знизився. Лише Tesla продемонструвала зростання, що дозволило седану Model 3 потрапити до трійки найпопулярніших моделей у світі.

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Світовий авторинок переживає не найкращі часи. Продажі легкових авто у першому кварталі 2022 року впали на 14,4%. Про це свідчить статистика сайту focus2move.

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Лідерство зберігає Toyota Motor — японський концерн продав 2,5 млн авто. На другому місці залишився Volkswagen Group (1,9 млн. авто), а на третьому — Renault-Nissan Alliance (1,7 млн.).

[ + – ] Найпопулярніша модель у світі – як і раніше, Toyota Corolla Фото: Toyota

ТОП-10 лідерів світового авторинку у 2022 році:

Toyota Motor — 2,5 млн. проданих авто (-6,8% до 2021 року) Volkswagen Group — 1,9 млн. авто (-15,4%) Renault-Nissan Alliance — 1,7 млн. авто (-13,5%) Hyundai-Kia — 1,6 млн. авто (-9,7%) Stellantis — 1,6 млн. авто (-15,4) General Motors — 1,3 млн. авто (-19,2%) Honda — 1,1 млн. авто (-6,5%) Ford Motor — 864 тис. автомобілів (-0,4%) Suzuki — 727 тис. авто (-10,1%) Tesla — 567 тис. авто (+224,6%)

Tesla продемонструвала стрімке зростання продажів і вперше опинилася у десятці провідних автоконцернів. Але ще більшою сенсацією стало влучення Tesla Model 3 у трійку найпопулярніших моделей авто у світі. Причому, відставання від багаторічного лідера Toyota Corolla зовсім невелике, а позаду залишилися бестселери, як Toyota RAV4, Ford F-Series і Honda CR-V.

[ + – ] Tesla Model 3 стала другою за популярністю моделлю авто у світі Фото: Tesla

Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:

Toyota Corolla — 275 тис. проданих авто Tesla Model 3 — 256 тис. автомобілів Toyota RAV4 — 224 тис. авто Ford F-Series — 173 тис. автомобілів Honda CR-V — 169 тис. авто Toyota Camry — 161тис. авто Tesla Model S — 159 тис. автомобілів Toyota Hilux — 145 тис. авто Tesla Model Y — 136 тис. авто Chevrolet Silverado — 135 тис. авто

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До того ж, у ТОП-10 моделей-лідерів потрапили ще дві Tesla. Настільки несподівані результати (а також падіння ринку) пояснюються дефіцитом мікрочипів. Tesla справляється з ним краще за багатьох автогігантів, а тому нарощує випуск авто та продаж.

Раніше Фокус повідомляв, що продаж вживаних авто в Україні перевищив довоєнний рівень. Як правило, ввозять недорогі автомобілі вартістю до $5000.