Названы самые популярные автомобили в мире за 2022 год: без сенсаций не обошлось

Дефицит микрочипов обвалил мировой авторынок и продажи практически всех крупных автоконцернов снизились. Лишь Tesla продемонстрировала рост, что позволило седану Model 3 попасть в тройку самых популярных моделей в мире.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Мировой авторынок переживает не лучшие временны. Продажи легковых авто в первом квартале 2022 года упали на 14,4%. Об этом свидетельствует статистика сайта focus2move.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Лидерство сохраняет Toyota Motor – японский концерн продал 2,5 млн. авто. На втором месте остался Volkswagen Group (1,9 млн. авто), а на третьем – Renault-Nissan Alliance (1,7 млн.).

[ + – ] Самая популярная модель в мире – по-прежнему Toyota Corolla Фото: Toyota

ТОП-10 лидеров мирового авторынка в 2022 году:

Toyota Motor – 2,5 млн. проданных авто (-6,8% к 2021 году) Volkswagen Group – 1,9 млн. авто (-15,4%) Renault-Nissan Alliance – 1,7 млн. авто (-13,5%) Hyundai-Kia – 1,6 млн. авто (-9,7%) Stellantis – 1,6 млн. авто (-15,4) General Motors – 1,3 млн. авто (-19,2%) Honda – 1,1 млн. авто (-6,5%) Ford Motor – 864 тыс. авто (-0,4%) Suzuki – 727 тыс. авто (-10,1%) Tesla – 567 тыс. авто (+224,6%)

Tesla продемонстрировала стремительный рост продаж и впервые оказалась в десятке ведущих автоконцернов. Но еще большей сенсацией стало попадание Tesla Model 3 в тройку самых популярных моделей авто в мире. Причем, отставание от многолетнего лидера Toyota Corolla совсем небольшое, а позади остались таки бестселлеры, как Toyota RAV4, Ford F-Series и Honda CR-V.

[ + – ] Tesla Model 3 стала второй по популярности моделью авто в мире Фото: Tesla

Самые популярные авто в мире за 2022 год:

Toyota Corolla – 275 тыс. проданных авто Tesla Model 3 – 256 тыс. авто Toyota RAV4 – 224 тыс. авто Ford F-Series – 173 тыс. авто Honda CR-V – 169 тыс. авто Toyota Camry – 161 тыс. авто Tesla Model S – 159 тыс. авто Toyota Hilux – 145 тыс. авто Tesla Model Y – 136 тыс. авто Chevrolet Silverado – 135 тыс. авто

Важно

Дно пробито: продажи авто в РФ обвалились до рекордно низкой отметки

Мало того, в ТОП-10 моделей-лидеров попали еще две Tesla. Столь неожиданные результаты (а также падение рынка) объясняются дефицитом микрочипов. Tesla справляется с ним лучше многих автогигантов, а потому наращивает выпуск авто и продажи.

Ранее Фокус сообщал, что продажи б/у авто в Украине превысили довоенный уровень. Как правило, ввозят недорогие авто стоимостью до $5000.