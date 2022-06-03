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Дно пробито: продажи авто в РФ обвалились до рекордно низкой отметки

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Фото: Shutterstock | В мае продажи авто в РФ снизились на 78%

Авторынок России установил антирекорд — продажи авто опустились до самой низкой отметки с момента развала СССР. Причинами обвала называют дефицит машин и стремительный рост цен.

Май 2022 года стал худшим месяцем в истории российского авторынка. Продажи новых автомобилей упали до рекордно низкого уровня в истории страны – 27 458 единиц. Об этом свидетельствует статистика агентства "Автостат".

Даже в 90-е в РФ покупали больше машин. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года авторынок обвалился на 78% и даже по отношению к провальному апрелю нынешнего года отмечено снижение продаж на 2%.

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Лидер рынка Lada также установила антирекорд продаж
Фото: АВТОВАЗ

Лидером российского рынка остается Lada (6656 проданных машин), но и для нее майский рекорд также является антирекордом. Второе место занимает Kia (3576 авто), а третье – Hyundai (3097 шт.).

Самые популярные автобренды в РФ за май 2022 года:

  1. Lada – 6656 проданных авто
  2. Kia – 3576
  3. Hyundai – 3097
  4. Renault – 2183
  5. Chery – 1661
  6. Nissan – 1233
  7. Haval – 1220
  8. Skoda – 1095
  9. Geely – 905
  10. Toyota – 870
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Эксперты прогнозируют дальнейшее падение авторынка — по результатам 2022 года оно составит минимум 70%. Склады дилеров потихоньку пустеют в виду отсутствия импорта и неработающих автозаводов. Тот же ВАЗ до сих пор не возобновил выпуск машин – дату запуска конвейера постоянно сдвигают и говорят уже о 8 июня.

К тому же, из-за санкций и дефицита новые авто в РФ уже стали одними из самых дорогих в мире. И даже так называемые "упрощенные" версии моделей без ABS и подушек безопасности в случае запуска в производство будут весьма недешевыми.

Ранее Фокус писал, что санкции больно ударили и по авторынку Беларуси. За апрель там продали всего несколько сотен легковых машин.