Дно пробито: продажи авто в РФ обвалились до рекордно низкой отметки
Авторынок России установил антирекорд — продажи авто опустились до самой низкой отметки с момента развала СССР. Причинами обвала называют дефицит машин и стремительный рост цен.
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Май 2022 года стал худшим месяцем в истории российского авторынка. Продажи новых автомобилей упали до рекордно низкого уровня в истории страны – 27 458 единиц. Об этом свидетельствует статистика агентства "Автостат".
Даже в 90-е в РФ покупали больше машин. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года авторынок обвалился на 78% и даже по отношению к провальному апрелю нынешнего года отмечено снижение продаж на 2%.
Лидером российского рынка остается Lada (6656 проданных машин), но и для нее майский рекорд также является антирекордом. Второе место занимает Kia (3576 авто), а третье – Hyundai (3097 шт.).
Самые популярные автобренды в РФ за май 2022 года:
- Lada – 6656 проданных авто
- Kia – 3576
- Hyundai – 3097
- Renault – 2183
- Chery – 1661
- Nissan – 1233
- Haval – 1220
- Skoda – 1095
- Geely – 905
- Toyota – 870
Эксперты прогнозируют дальнейшее падение авторынка — по результатам 2022 года оно составит минимум 70%. Склады дилеров потихоньку пустеют в виду отсутствия импорта и неработающих автозаводов. Тот же ВАЗ до сих пор не возобновил выпуск машин – дату запуска конвейера постоянно сдвигают и говорят уже о 8 июня.
К тому же, из-за санкций и дефицита новые авто в РФ уже стали одними из самых дорогих в мире. И даже так называемые "упрощенные" версии моделей без ABS и подушек безопасности в случае запуска в производство будут весьма недешевыми.
Ранее Фокус писал, что санкции больно ударили и по авторынку Беларуси. За апрель там продали всего несколько сотен легковых машин.