Дно пробито: продажи авто в РФ обвалились до рекордно низкой отметки

Авторынок России установил антирекорд — продажи авто опустились до самой низкой отметки с момента развала СССР. Причинами обвала называют дефицит машин и стремительный рост цен.

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Май 2022 года стал худшим месяцем в истории российского авторынка. Продажи новых автомобилей упали до рекордно низкого уровня в истории страны – 27 458 единиц. Об этом свидетельствует статистика агентства "Автостат".

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Даже в 90-е в РФ покупали больше машин. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года авторынок обвалился на 78% и даже по отношению к провальному апрелю нынешнего года отмечено снижение продаж на 2%.

[ + – ] Лидер рынка Lada также установила антирекорд продаж Фото: АВТОВАЗ

Лидером российского рынка остается Lada (6656 проданных машин), но и для нее майский рекорд также является антирекордом. Второе место занимает Kia (3576 авто), а третье – Hyundai (3097 шт.).

Самые популярные автобренды в РФ за май 2022 года:

Lada – 6656 проданных авто Kia – 3576 Hyundai – 3097 Renault – 2183 Chery – 1661 Nissan – 1233 Haval – 1220 Skoda – 1095 Geely – 905 Toyota – 870

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Первая жертва санкций: единственный кроссовер Lada снимают с производства

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение авторынка — по результатам 2022 года оно составит минимум 70%. Склады дилеров потихоньку пустеют в виду отсутствия импорта и неработающих автозаводов. Тот же ВАЗ до сих пор не возобновил выпуск машин – дату запуска конвейера постоянно сдвигают и говорят уже о 8 июня.

К тому же, из-за санкций и дефицита новые авто в РФ уже стали одними из самых дорогих в мире. И даже так называемые "упрощенные" версии моделей без ABS и подушек безопасности в случае запуска в производство будут весьма недешевыми.

Ранее Фокус писал, что санкции больно ударили и по авторынку Беларуси. За апрель там продали всего несколько сотен легковых машин.