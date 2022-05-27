Санкции подействовали: авторынок Беларуси продемонстрировал стремительный обвал

Продажи новых авто в Беларуси за апрель обвалились в 3,5 раза. Лидер рынка Lada в прошлом месяце реализовал всего 280 автомобилей.

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От санкций пострадал не только авторынок РФ – Беларусь также ощущает последствия поддержки нападения на Украину. В апреле продажи новых автомобилей там показали худший результат за последние 10 лет. Об этом свидетельствует статистика Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

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За апрель продали 892 единицы автотехники – в 3,5 раза меньше, чем в марте. В сегменте легковых авто обвал еще больше – в 4,2 раза: с 2899 до всего 691 авто. Для сравнения: в Украине в условиях войны продают примерно в 2 раза больше автомобилей.

Лидер рынка Lada реализовал всего 280 машин (из них 112 – Vesta). На втором месте – Geely (114 шт.), а на третьем – Volkswagen (94). Kia продали только 51 авто, BMW – 24, Renault – 17, а Mitsubishi – лишь 6.

[ + – ] Renault в Беларуси за апрель реализовали только 17 машин Фото: Sputnik

В сегменте коммерческих и грузовых автомобилей падение не столь стремительное – 33%. В апреле продали 201 авто против 298 в марте.

Причинами обвала называют ситуацию в экономике и на валютном рынке после введения санкций. За последнее время цены на автомобили в Беларуси существенно увеличились.

К тому же, покупатели не уверены в будущем и не спешат тратить свои сбережения. Наоборот, население активнее скупает валюту. В добавок, существенно выросли процентные ставки по кредитам.

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В мае авторынок Беларуси несколько активизировался, но тем не менее в БАА прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев он будет пребывать в состоянии анабиоза. Если такая ситуация будет сохраняться, то крупным дилерам придется сокращать количество автосалонов, а мелкие – могут попросту исчезнуть.

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