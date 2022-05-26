В РФ признали невозможность возрождения "Москвича" без помощи из-за рубежа

Под брендом "Москвич" планируют собирать китайские электромобили. Речь о возобновлении выпуска старых моделей марки не идет.

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Возобновление производства автомобилей на московском автозаводе возможно только при помощи зарубежных партнеров. На это надеются власти города, заявил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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По его словам, возродить марку "Москвич" решили потому, что боялись потерять одно из лучших автопредприятий в РФ после ухода Renault. Также он подчеркнул, что речь идет не о возобновлении выпуска старых моделей "Москвича", а о современных авто.

[ + – ] JAC Sehol E10X очевидно станет новым "Москвичом" Фото: autohome.com.cn

"Почему-то все решили, что мы будем выпускать старые модели "Москвича". Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили, но нам понадобятся международные партнеры", — объяснил Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что этим иностранным партнером вероятнее всего станет китайский концерн JAC. С ним ведутся переговоры и производство первой модели под маркой "Москвич" планируют наладить до конца года.

[ + – ] JAC iEVS4 также могут выпускать под маркой "Москвич" Фото: autohome.com.cn

Выяснилось, что первым в производство планируют запустить бюджетный JAC Sehol E10X – миниатюрный четырехместный электрокар длиной всего 3,6 м. В Китае он стоит примерно от 7000 долларов. Автомобиль уже привезли для испытаний на КамАЗ, который выступает партнером в возрождении "Москвича".

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Также недавно появилась информация, что позже линейку "Москвича" может расширить электрокроссовер. Это будет перелицованный JAC iEVS4.

Ранее Фокус рассказывал, что после введения санкций новые автомобили в РФ стали одними из самых дорогих в мире.