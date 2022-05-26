В РФ признали невозможность возрождения "Москвича" без помощи из-за рубежа
Под брендом "Москвич" планируют собирать китайские электромобили. Речь о возобновлении выпуска старых моделей марки не идет.
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Возобновление производства автомобилей на московском автозаводе возможно только при помощи зарубежных партнеров. На это надеются власти города, заявил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
По его словам, возродить марку "Москвич" решили потому, что боялись потерять одно из лучших автопредприятий в РФ после ухода Renault. Также он подчеркнул, что речь идет не о возобновлении выпуска старых моделей "Москвича", а о современных авто.
"Почему-то все решили, что мы будем выпускать старые модели "Москвича". Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили, но нам понадобятся международные партнеры", — объяснил Сергей Собянин.
Ранее стало известно, что этим иностранным партнером вероятнее всего станет китайский концерн JAC. С ним ведутся переговоры и производство первой модели под маркой "Москвич" планируют наладить до конца года.
Выяснилось, что первым в производство планируют запустить бюджетный JAC Sehol E10X – миниатюрный четырехместный электрокар длиной всего 3,6 м. В Китае он стоит примерно от 7000 долларов. Автомобиль уже привезли для испытаний на КамАЗ, который выступает партнером в возрождении "Москвича".Важно
Также недавно появилась информация, что позже линейку "Москвича" может расширить электрокроссовер. Это будет перелицованный JAC iEVS4.
Ранее Фокус рассказывал, что после введения санкций новые автомобили в РФ стали одними из самых дорогих в мире.