В РФ визнали неможливість відродження "Москвича" без допомоги з-за кордону
Під брендом "Москвич" планують збирати китайські електромобілі. Про відновлення випуску старих моделей марки не йдеться.
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Відновлення виробництва автомобілів на московському автозаводі можливе лише за допомогою зарубіжних партнерів. На це сподівається влада міста, заявив мер Сергій Собянін. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".
За його словами, відродити марку "Москвич" вирішили тому, що боялися втратити одне з найкращих автопідприємств в РФ після відходу Renault. Також він наголосив, що йдеться не про відновлення випуску старих моделей "Москвича", а про сучасні авто.
"Чомусь всі вирішили, що ми випускатимемо старі моделі "Москвича". Ми не збираємося випускати старі моделі, ми збираємося випускати найсучасніші моделі з переходом на електромобілі, але нам знадобляться міжнародні партнери", — пояснив Сергій Собянін.
Раніше стало відомо, що цим іноземним партнером найімовірніше стане китайський концерн JAC. З ним ведуться переговори та виробництво першої моделі під маркою "Москвич" планують налагодити до кінця року.
З'ясувалося, що першим у виробництво планують запустити бюджетний JAC Sehol E10X — мініатюрний чотиримісний електрокар завдовжки лише 3,6 м. У Китаї він коштує приблизно від 7 000 доларів. Авто вже привезли для випробувань на КамАЗ, який є партнером у відродженні "Москвича".Важливо
Також нещодавно з'явилася інформація, що пізніше лінійку "Москвича" може розширити електрокросовер. Це буде перелицьований JAC iEVS4.
Раніше Фокус розповідав, що після введення санкцій нові автомобілі в РФ стали одними з найдорожчих у світі.