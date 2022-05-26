В РФ визнали неможливість відродження "Москвича" без допомоги з-за кордону

Під брендом "Москвич" планують збирати китайські електромобілі. Про відновлення випуску старих моделей марки не йдеться.

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Відновлення виробництва автомобілів на московському автозаводі можливе лише за допомогою зарубіжних партнерів. На це сподівається влада міста, заявив мер Сергій Собянін. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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За його словами, відродити марку "Москвич" вирішили тому, що боялися втратити одне з найкращих автопідприємств в РФ після відходу Renault. Також він наголосив, що йдеться не про відновлення випуску старих моделей "Москвича", а про сучасні авто.

[ + – ] JAC Sehol E10X очевидно стане новим "Москвичем" Фото: autohome.com.cn

"Чомусь всі вирішили, що ми випускатимемо старі моделі "Москвича". Ми не збираємося випускати старі моделі, ми збираємося випускати найсучасніші моделі з переходом на електромобілі, але нам знадобляться міжнародні партнери", — пояснив Сергій Собянін.

Раніше стало відомо, що цим іноземним партнером найімовірніше стане китайський концерн JAC. З ним ведуться переговори та виробництво першої моделі під маркою "Москвич" планують налагодити до кінця року.

[ + – ] JAC iEVS4 також можуть випускати під маркою "Москвич". Фото: autohome.com.cn

З'ясувалося, що першим у виробництво планують запустити бюджетний JAC Sehol E10X — мініатюрний чотиримісний електрокар завдовжки лише 3,6 м. У Китаї він коштує приблизно від 7 000 доларів. Авто вже привезли для випробувань на КамАЗ, який є партнером у відродженні "Москвича".

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Також нещодавно з'явилася інформація, що пізніше лінійку "Москвича" може розширити електрокросовер. Це буде перелицьований JAC iEVS4.

Раніше Фокус розповідав, що після введення санкцій нові автомобілі в РФ стали одними з найдорожчих у світі.